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ФСБ: Лондон использует агентов влияния для вмешательства в дела стран - РИА Новости, 05.06.2025
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08:27 05.06.2025 (обновлено: 08:52 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fsb-2021014351.html
ФСБ: Лондон использует агентов влияния для вмешательства в дела стран
ФСБ: Лондон использует агентов влияния для вмешательства в дела стран - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ: Лондон использует агентов влияния для вмешательства в дела стран
Анализ имеющихся у Федеральной службы безопасности России документов показывает, что Великобритания использует своих агентов влияния для вмешательства во... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:27:00+03:00
2025-06-05T08:52:00+03:00
лондон
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
великобритания
россия
генеральная прокуратура рф
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Анализ имеющихся у Федеральной службы безопасности России документов показывает, что Великобритания использует своих агентов влияния для вмешательства во внутренние дела других стран, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности, сообщили в ФСБ.Генпрокуратура РФ на основе материалов от Федеральной службы безопасности признала нежелательной на территории РФ деятельность "Британского Совета" (БС). Организация является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным службы, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей."Анализ имеющихся в распоряжении российских органов государственной безопасности документальных материалов свидетельствует, что приобретенные в ходе проведения на первых взгляд безобидных двусторонних культурных, образовательных и иных проектов позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
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лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, великобритания, россия, генеральная прокуратура рф
Лондон, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Великобритания, Россия, Генеральная прокуратура РФ
ФСБ: Лондон использует агентов влияния для вмешательства в дела стран

ФСБ: Лондон использует своих агентов влияния для вмешательства в дела стран

© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании на фоне Биг Бена в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Анализ имеющихся у Федеральной службы безопасности России документов показывает, что Великобритания использует своих агентов влияния для вмешательства во внутренние дела других стран, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности, сообщили в ФСБ.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от Федеральной службы безопасности признала нежелательной на территории РФ деятельность "Британского Совета" (БС). Организация является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным службы, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
"Анализ имеющихся в распоряжении российских органов государственной безопасности документальных материалов свидетельствует, что приобретенные в ходе проведения на первых взгляд безобидных двусторонних культурных, образовательных и иных проектов позиции влияния в последующем используются Лондоном для вмешательства во внутренние дела других государств, что напрямую угрожает их суверенитету и территориальной целостности", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
"Британский совет" занимался подрывной работой после закрытия в России
08:31
 
ЛондонФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В миреВеликобританияРоссияГенеральная прокуратура РФ
 
 
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