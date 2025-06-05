https://ria.ru/20250605/fsb-2021013461.html

ФСБ рассказала о планах Британии по вербовке российских ученых

ФСБ рассказала о планах Британии по вербовке российских ученых - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ рассказала о планах Британии по вербовке российских ученых

Великобритания традиционно рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за прямого доступа к молодежи,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:15:00+03:00

2025-06-05T08:15:00+03:00

2025-06-05T08:19:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Великобритания традиционно рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за прямого доступа к молодежи, заявила ФСБ РФ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет" БС. Организация является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. "Следует отметить, что англичане традиционно рассматривают представителей научной среды как наиболее перспективный объект для своего влияния, в первую очередь из-за их прямого доступа к молодежи и возможности транслировать нужное мнение, воспитывая "новое поколение" российских граждан в правильном для Лондона ключе", - говорится в заявлении Федеральной службы безопасности. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

https://ria.ru/20250605/npo-2021013087.html

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россия, великобритания, лондон, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, общество