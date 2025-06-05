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ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном - РИА Новости, 05.06.2025
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08:08 05.06.2025 (обновлено: 12:44 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fsb-2021012694.html
ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном
ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном
В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:08:00+03:00
2025-06-05T12:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ. Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей. Одновременно разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, ранее уже признанного нежелательным в России. "В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении. "Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей (организация признана экстремистской и запрещена в РФ - ред.)", - отмечает ФСБ. В результате за сотрудничество с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и поддержание конфиденциальных отношений с представителями фонда 15 гражданам РФ "объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.) и ч.1 ст. 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", указывается в заявлении. "ФСБ России совместно с органами прокуратуры в адрес одного из указанных высших учебных заведений вынесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности нашей страны. Также преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - говорится в заявлении. "ФСБ России просит граждан воздержаться от участия в деятельности указанных иностранных организаций, т.к. подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность Российской Федерации", - добавили в спецслужбе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России
https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, лондон, великобритания, генеральная прокуратура рф, общество
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Лондон, Великобритания, Генеральная прокуратура РФ, Общество
ФСБ рассказала о российских преподавателях, сотрудничавших с Лондоном

ФСБ: в 4 регионах преподаватели сотрудничали с Лондоном в ущерб безопасности РФ

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В четырех регионах России выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности РФ, заявила ФСБ.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность некоммерческой правительственной организации "Британский Совет". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств.
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По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
Одновременно разоблачена разведывательно-подрывная работа британского фонда Oxford Russia Fund, ранее уже признанного нежелательным в России.
"В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий выявлены представители профессорско-преподавательского состава ведущих отечественных вузов, сотрудничавших с английской стороной в ущерб безопасности Российской Федерации", - говорится в заявлении.
"Достоверно установлено, что представители высших учебных заведений из Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областей по заданию функционеров иностранной неправительственной организации осуществляли распространение в вузах литературы и пособий, пропагандирующих поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей (организация признана экстремистской и запрещена в РФ - ред.)", - отмечает ФСБ.
В результате за сотрудничество с организацией, деятельность которой признана нежелательной на территории России, и поддержание конфиденциальных отношений с представителями фонда 15 гражданам РФ "объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, предусмотренных статьями 275.1 (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией - ред.) и ч.1 ст. 284.1 (участие в деятельности иностранной или международной организации, деятельность которой признана нежелательной в РФ - ред.) Уголовного кодекса Российской Федерации", указывается в заявлении.
"ФСБ России совместно с органами прокуратуры в адрес одного из указанных высших учебных заведений вынесено представление об устранении причин и условий, создающих угрозы безопасности нашей страны. Также преподаватель одного из вузов привлечена к административной ответственности по ст. 20.33 КоАП РФ "Участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - говорится в заявлении.
"ФСБ России просит граждан воздержаться от участия в деятельности указанных иностранных организаций, т.к. подобное взаимодействие подпадает под административную и уголовную ответственность Российской Федерации", - добавили в спецслужбе.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияЛондонВеликобританияГенеральная прокуратура РФОбщество
 
 
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