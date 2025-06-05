https://ria.ru/20250605/fsb--2021014048.html
ФСБ назвала Британию источником большинства мировых кризисов
ФСБ назвала Британию источником большинства мировых кризисов - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ назвала Британию источником большинства мировых кризисов
Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, Лондон ослабляет и своих ближайших союзников, сообщили в ФСБ... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:24:00+03:00
2025-06-05T08:24:00+03:00
2025-06-05T09:14:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, Лондон ослабляет и своих ближайших союзников, сообщили в ФСБ России."Ни для кого уже не секрет, что Великобритания является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн. Лондон организует государственные перевороты, ослабляет не только своих геополитических противников, но и ближайших союзников, стравливает нации и не дает урегулировать развязанные им же кровавые конфликты", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
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Заявление ФСБ о роли Британии в мировых кризисах
Британия является основным источником мировых кризисов, провокатором и поджигателем войн, заявили в ФСБ. Ведущую роль в зарубежных стратегических операциях отведена "Британскому совету", подчеркнули в ведомстве.
2025-06-05T08:24
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великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире, генеральная прокуратура рф, лондон, россия
Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире, Генеральная прокуратура РФ, Лондон, Россия
ФСБ назвала Британию источником большинства мировых кризисов
ФСБ назвала Британию источником большинства мировых кризисов и поджигателем войн