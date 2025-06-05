https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html

Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"

Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза" - РИА Новости, 05.06.2025

Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"

Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза". РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:48:00+03:00

2025-06-05T08:48:00+03:00

2025-06-05T10:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепр (река)

безопасность

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ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза". "Грузоподъемность данного изделия — 20 килограмм. Изделие называется "Заноза". <…> Оснащен двумя аккумуляторными батареями. Они усиленные. Они по вольтажу и амперу полностью превосходят западные аналоги. <…> Новый абсолютно, это тяжелый FPV-дрон, нашей разработки полностью, от начала до конца", — сказал офицер с позывным Мин. Уникальность нового беспилотника заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать его и раскладывать. "Он мобильный. На ваших глазах, смотрите, собирается полностью, и так абсолютно все четыре луча. И спокойно транспортабельный. При этом он снабжается системами сброса под любые абсолютно нужды — как боевые, то есть мины, различные, там, бомбы, фугасы и так далее, так и нашей доставки материально-технического обеспечения", — сказал десантник. Таким образом, дрон способен как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику.Дальность "Занозы" составляет около 12 километров в обе стороны. Коптер уже применяется для боевой работы по островам и правому берегу Днепра.

https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Десантник о новом российском тяжелом многоцелевом FPV-дроне "Заноза" Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза", способный как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику на правом берегу. 2025-06-05T08:48 true PT1M12S

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днепр (река), безопасность