https://ria.ru/20250605/fpv-2021016661.html
Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"
Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза" - РИА Новости, 05.06.2025
Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"
Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза". РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:48:00+03:00
2025-06-05T08:48:00+03:00
2025-06-05T10:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
днепр (река)
безопасность
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ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза". "Грузоподъемность данного изделия — 20 килограмм. Изделие называется "Заноза". <…> Оснащен двумя аккумуляторными батареями. Они усиленные. Они по вольтажу и амперу полностью превосходят западные аналоги. <…> Новый абсолютно, это тяжелый FPV-дрон, нашей разработки полностью, от начала до конца", — сказал офицер с позывным Мин. Уникальность нового беспилотника заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать его и раскладывать. "Он мобильный. На ваших глазах, смотрите, собирается полностью, и так абсолютно все четыре луча. И спокойно транспортабельный. При этом он снабжается системами сброса под любые абсолютно нужды — как боевые, то есть мины, различные, там, бомбы, фугасы и так далее, так и нашей доставки материально-технического обеспечения", — сказал десантник. Таким образом, дрон способен как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику.Дальность "Занозы" составляет около 12 километров в обе стороны. Коптер уже применяется для боевой работы по островам и правому берегу Днепра.
https://ria.ru/20250601/rossiya-2020171257.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Десантник о новом российском тяжелом многоцелевом FPV-дроне "Заноза"
Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза", способный как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику на правом берегу.
2025-06-05T08:48
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днепр (река), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Днепр (река), Безопасность
Российский десантник рассказал о возможностях нового FPV-дрона "Заноза"
Новый FPV-дрон "Заноза" позволяет бить по ВСУ на правом берегу Днепра
ГЕНИЧЕСК, 5 июн — РИА Новости. Десантники группировки войск "Днепр" показали РИА Новости новый российский тяжелый многоцелевой FPV-дрон "Заноза".
"Грузоподъемность данного изделия — 20 килограмм. Изделие называется "Заноза". <…> Оснащен двумя аккумуляторными батареями. Они усиленные. Они по вольтажу и амперу полностью превосходят западные аналоги. <…> Новый абсолютно, это тяжелый FPV-дрон, нашей разработки полностью, от начала до конца", — сказал офицер с позывным Мин.
Уникальность нового беспилотника заключается в конструкции, позволяющей операторам быстро складывать его и раскладывать.
"Он мобильный. На ваших глазах, смотрите, собирается полностью, и так абсолютно все четыре луча. И спокойно транспортабельный. При этом он снабжается системами сброса под любые абсолютно нужды — как боевые, то есть мины, различные, там, бомбы, фугасы и так далее, так и нашей доставки материально-технического обеспечения", — сказал десантник.
Таким образом, дрон способен как доставлять боекомплект или провиант на острова на Днепре, так и наносить мощные удары по противнику.
Дальность "Занозы" составляет около 12 километров в обе стороны. Коптер уже применяется для боевой работы по островам и правому берегу Днепра
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