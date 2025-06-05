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ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund - РИА Новости, 05.06.2025
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08:06 05.06.2025 (обновлено: 08:30 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/fond-2021012310.html
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund - РИА Новости, 05.06.2025
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. РИА Новости, 05.06.2025
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России.Основные детали:Подрывная работа ЛондонаВ феврале прошлого года ФСБ установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в спецслужбе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире
Россия, Лондон, Великобритания, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Генеральная прокуратура РФ, В мире
ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund

ФСБ: в России разоблачили деятельность британского фонда Oxford Russia Fund

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкЗдание ФСБ на Лубянской площади
Здание ФСБ на Лубянской площади - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
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Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России.
Основные детали:
  • спецслужба выявила преподавателей вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности;
  • они распространяли литературу и пособия, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей;
  • Лондон рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния;
  • Великобритания — основной источник большинства мировых кризисов;
  • Генпрокуратура на основе материалов от спецслужбы признала нежелательной организацию "Британский совет";
  • ФСБ считает ее основным инструментом влияния Лондона;
  • организацию используют британские спецслужбы в проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств;
  • "Британский совет" участвовал в секретных операциях, добывал в России сведения о ситуации в стране в условиях спецоперации;
  • ФСБ рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу этой организации.
Майкл Скиннер - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
Британский шпион с женой изучали анализ разведданных
11 марта, 06:21

Подрывная работа Лондона

В феврале прошлого года ФСБ установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.
Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в спецслужбе.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
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