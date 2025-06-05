https://ria.ru/20250605/fond-2021012310.html

ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund

ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund

ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:06:00+03:00

2025-06-05T08:06:00+03:00

2025-06-05T08:30:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России.Основные детали:Подрывная работа ЛондонаВ феврале прошлого года ФСБ установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в спецслужбе.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20250311/shpionazh-2004219290.html

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, лондон, великобритания, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), генеральная прокуратура рф, в мире