ФСБ разоблачила деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
ФСБ: в России разоблачили деятельность британского фонда Oxford Russia Fund
Здание ФСБ на Лубянской площади. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. ФСБ разоблачила подрывную и разведывательную работу британского фонда Oxford Russia Fund, признанного нежелательным в России.
Основные детали:
- спецслужба выявила преподавателей вузов в Волгоградской, Новосибирской, Челябинской и Томской областях, которые сотрудничали с Лондоном в ущерб нацбезопасности;
- они распространяли литературу и пособия, пропагандирующие поддержку сексуальных меньшинств и ЛГБТ*-ценностей;
- Лондон рассматривает ученых в России как самый перспективный объект для своего влияния;
- Великобритания — основной источник большинства мировых кризисов;
- Генпрокуратура на основе материалов от спецслужбы признала нежелательной организацию "Британский совет";
- ФСБ считает ее основным инструментом влияния Лондона;
- организацию используют британские спецслужбы в проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств;
- "Британский совет" участвовал в секретных операциях, добывал в России сведения о ситуации в стране в условиях спецоперации;
- ФСБ рекомендует дружественным странам пресечь у себя работу этой организации.
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Подрывная работа Лондона
В феврале прошлого года ФСБ установила, что "Британский cовет" занимался разведкой для киевского режима в Херсонской области. В частности, для этого использовали живущих в Великобритании украинских беженцев.
Официально "Британский совет" называет своей целью развитие сотрудничества между Великобританией и другими странами в области образования, культуры и искусства, но на деле это лишь прикрытие для британских спецслужб, подчеркнули в спецслужбе.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
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