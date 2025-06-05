https://ria.ru/20250605/flagi-2021181887.html

С могил участников СВО в Нижегородской области украли флаги

С могил участников СВО в Нижегородской области украли флаги - РИА Новости, 05.06.2025

С могил участников СВО в Нижегородской области украли флаги

Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили после кражи флагов с нескольких могил участников СВО в Городецком районе в Нижегородской... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:33:00+03:00

2025-06-05T19:33:00+03:00

2025-06-05T19:33:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Уголовное дело о надругательстве над местами захоронения возбудили после кражи флагов с нескольких могил участников СВО в Городецком районе в Нижегородской области, сообщили журналистам в пресс-службе регионального МВД. Как сообщается в Telegram-канале главы Городецкого округа Александра Мудрова, инцидент произошел на кладбище села Никола-Погост. С могил троих участников специальной военной операции исчезли флаги России. Это вызвало возмущение не только родственников погибших, но и представителей общественности и власти. "По факту осквернения могил на кладбище села Николо-Погост возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения)", - заявили в МВД региона. На могилах погибших бойцов разместили новые флаги. "Люди, оскверняющие могилы и глумящиеся над памятью героев, не могут свободно ходить по нашей земле. Сделаем все возможное, чтобы виновные были наказаны, а также публично принесли свои извинения не только родственникам погибших защитников Отечества, но и всем жителям", - написал Мудров.

https://ria.ru/20250403/primore-2009015183.html

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происшествия, россия, нижегородская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), спецоперация