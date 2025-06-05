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Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион - РИА Новости, 05.06.2025

Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион

Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:11:00+03:00

2025-06-05T17:11:00+03:00

2025-06-05T17:13:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное". В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы. "В четверг, 5 июня, в Шевченковском районном суде города Львова продлили меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Он и в дальнейшем будет находиться под арестом до 4 августа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля 2024 года, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко.

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верховная рада украины, ирина фарион, львов, украина, в мире