Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве Фарион
Суд на Украине продлил арест подозреваемому в убийстве экс-депутата Рады Фарион
© Кадр видео из соцсетейПодозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда
© Кадр видео из соцсетей
Подозреваемый в убийстве экс-депутата Ирины Фарион Вячеслав Зинченко в зале суда . Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Шевченковский районный суд Львова продлил до 4 августа арест Вячеславу Зинченко, подозреваемому в убийстве экс-депутата Верховной рады Ирины Фарион, известной своими антироссийскими высказываниями, сообщает в четверг украинский телеканал "Общественное".
В декабре 2024 года Зинченко изменили квалификацию преступления на убийство по мотивам национальной нетерпимости, ему грозит пожизненное лишение свободы.
© Фото : МВД УкраиныЗадержание подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
© Фото : МВД Украины
Задержание подозреваемого в убийстве Ирины Фарион
"В четверг, 5 июня, в Шевченковском районном суде города Львова продлили меру пресечения подозреваемому в убийстве Ирины Фарион Вячеславу Зинченко. Он и в дальнейшем будет находиться под арестом до 4 августа", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
Фарион выстрелили в висок во Львове 19 июля 2024 года, она скончалась в больнице. По подозрению в убийстве был задержан 18-летний Вячеслав Зинченко.