На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
L'Antidipomatico: ЕС утратил смысл своего существования из-за гонки вооружений
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, такое мнение высказал профессор конституционного права в Институте Сан Доменико Даниэле Трабукко в статье для портала L’Antidiplomatico.
"Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины. Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта, утратившего смысл своего существования", — говорится в материале.
Автор утверждает, что Европа обречена стать тем, чем она поклялась никогда больше не быть, — вооруженным континентом во главе с правительствами, ослепленными желанием борьбы.
В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 задействуют в виде кредитов.
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