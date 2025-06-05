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На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России - РИА Новости, 05.06.2025
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16:15 05.06.2025 (обновлено: 16:33 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/es-2021124590.html
На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России - РИА Новости, 05.06.2025
На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России
Наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, такое мнение высказал профессор... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:15:00+03:00
2025-06-05T16:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, такое мнение высказал профессор конституционного права в Институте Сан Доменико Даниэле Трабукко в статье для портала L’Antidiplomatico."Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины. Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта, утратившего смысл своего существования", — говорится в материале.Автор утверждает, что Европа обречена стать тем, чем она поклялась никогда больше не быть, — вооруженным континентом во главе с правительствами, ослепленными желанием борьбы.В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 задействуют в виде кредитов.
https://ria.ru/20250601/britaniya-2020268789.html
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в мире, россия, европа
В мире, Россия, Европа
На Западе раскрыли, что произошло с ЕС из-за России

L'Antidipomatico: ЕС утратил смысл своего существования из-за гонки вооружений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой ЕС у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Наращивание вооружений и слепое противостояние с Россией подрывают основы, заложенные в проекте Европейского союза, такое мнение высказал профессор конституционного права в Институте Сан Доменико Даниэле Трабукко в статье для портала L’Antidiplomatico.
"Европейский союз, рожденный из радикального отказа от войны как обычного инструмента разрешения споров, отказывается от своей изначальной миссии, чтобы соответствовать логике силы, которая опустошает его правовую и конституционную природу и лишает его всякой философской глубины. Гонка вооружений — это не признак силы, а проявление слабости политического проекта, утратившего смысл своего существования", — говорится в материале.
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Автор утверждает, что Европа обречена стать тем, чем она поклялась никогда больше не быть, — вооруженным континентом во главе с правительствами, ослепленными желанием борьбы.
В начале весны Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию "Перевооружение Европы". Позднее название документа изменили на менее агрессивное — "Готовность 2030" — из-за протеста некоторых стран ЕС.
Стратегия предусматривает привлечение около 800 миллиардов евро в течение четырех лет. Большую часть средств хотят взять из бюджетов европейских государств — порядка 650 миллиардов, еще 150 задействуют в виде кредитов.
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