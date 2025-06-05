https://ria.ru/20250605/ekologi-2021003748.html

Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки

Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки - РИА Новости, 05.06.2025

Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки

Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:36:00+03:00

2025-06-05T05:36:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую природу, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал". Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года. "В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полёвки – милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете", - говорится в сообщении. В фонде отметили, что точная численность ольхонской полевки не определена, но антропогенная нагрузка на популяцию возрастает с каждым годом, поэтому ученые бьют тревогу, поскольку вид может исчезнуть. Как уточнили экологи, проект спасения полевки рассчитан на пять лет, он подразумевает намеренное перемещение и выпуск полёвок в пределах их естественного ареала. На первом этапе проекта, который стартовал 1 июня, учёные отправятся в экспедицию на остров Ольхон, отловят до десяти особей полёвки и привезут их в лабораторию. В комфортных условиях ученые создадут две генетически устойчивые колонии полёвок. В ходе второго этапа специалисты оценят шесть ключевых мест обитания ольхонской полёвки и определят два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных. "Третьим этапом проекта станет создание экомаршрута "Юг острова Ольхон". Авторы проекта не только создадут специальную пешую тропу для туристов, но и установят фотозоны, парковки, дополнительные экотропы и пункт охраны с обязательным шлагбаумом", - добавили в пресс-службе фонда.

https://ria.ru/20170609/1496158052.html

https://ria.ru/20250524/prestuplenie-2018827868.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

байкал, россия, ольхон, общество