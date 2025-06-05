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Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки - РИА Новости, 05.06.2025
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05:36 05.06.2025 (обновлено: 11:44 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ekologi-2021003748.html
Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки
Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки - РИА Новости, 05.06.2025
Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки
Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:36:00+03:00
2025-06-05T11:44:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую природу, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал". Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года. "В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полёвки – милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете", - говорится в сообщении. В фонде отметили, что точная численность ольхонской полевки не определена, но антропогенная нагрузка на популяцию возрастает с каждым годом, поэтому ученые бьют тревогу, поскольку вид может исчезнуть. Как уточнили экологи, проект спасения полевки рассчитан на пять лет, он подразумевает намеренное перемещение и выпуск полёвок в пределах их естественного ареала. На первом этапе проекта, который стартовал 1 июня, учёные отправятся в экспедицию на остров Ольхон, отловят до десяти особей полёвки и привезут их в лабораторию. В комфортных условиях ученые создадут две генетически устойчивые колонии полёвок. В ходе второго этапа специалисты оценят шесть ключевых мест обитания ольхонской полёвки и определят два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных. "Третьим этапом проекта станет создание экомаршрута "Юг острова Ольхон". Авторы проекта не только создадут специальную пешую тропу для туристов, но и установят фотозоны, парковки, дополнительные экотропы и пункт охраны с обязательным шлагбаумом", - добавили в пресс-службе фонда.
https://ria.ru/20170609/1496158052.html
https://ria.ru/20250524/prestuplenie-2018827868.html
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байкал, россия, ольхон, общество
Байкал, Россия, Ольхон, Общество
Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки

В июне на Байкале начинается проект по спасению редкой ольхонской полевки

© Getty Images / Annapurna MellorОстров Ольхон
Остров Ольхон - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Getty Images / Annapurna Mellor
Остров Ольхон
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экологи запустили проект по спасению редкой ольхонской полевки, обитающей только на Байкале, животных будут разводить в комфортных условиях и выпускать в дикую природу, сообщили РИА Новости в пресс-службе фонда "Озеро Байкал".
Ежегодно 5 июня в России отмечается профессиональный праздник всех специалистов по охране окружающей среды – День эколога. Он был учрежден указом президента РФ 21 июля 2007 года.
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"В июне 2025 года в Прибайкальском национальном парке начнется кампания по спасению ольхонской полёвки – милого и пугливого грызуна, эндемика Байкала, одного из самых редких млекопитающих на планете", - говорится в сообщении.
В фонде отметили, что точная численность ольхонской полевки не определена, но антропогенная нагрузка на популяцию возрастает с каждым годом, поэтому ученые бьют тревогу, поскольку вид может исчезнуть. Как уточнили экологи, проект спасения полевки рассчитан на пять лет, он подразумевает намеренное перемещение и выпуск полёвок в пределах их естественного ареала.
На первом этапе проекта, который стартовал 1 июня, учёные отправятся в экспедицию на остров Ольхон, отловят до десяти особей полёвки и привезут их в лабораторию. В комфортных условиях ученые создадут две генетически устойчивые колонии полёвок. В ходе второго этапа специалисты оценят шесть ключевых мест обитания ольхонской полёвки и определят два наиболее благоприятных для будущего выпуска животных.
"Третьим этапом проекта станет создание экомаршрута "Юг острова Ольхон". Авторы проекта не только создадут специальную пешую тропу для туристов, но и установят фотозоны, парковки, дополнительные экотропы и пункт охраны с обязательным шлагбаумом", - добавили в пресс-службе фонда.
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