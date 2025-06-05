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В Египте назвали россиян одним из столпов туризма

В Египте назвали россиян одним из столпов туризма - РИА Новости, 05.06.2025

В Египте назвали россиян одним из столпов туризма

Россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синайского полуострова в Египте, местные власти стараются обеспечить туристов услугами высокого уровня, заявил РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:36:00+03:00

2025-06-05T17:36:00+03:00

2025-06-05T17:40:00+03:00

туризм

новости - туризм

египет

южный синай (мухафаза)

россия

антон алиханов

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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синайского полуострова в Египте, местные власти стараются обеспечить туристов услугами высокого уровня, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак. "Российские туристы остаются одним из столпов туризма на юге Синая, в некоторые сезоны они составляют 25-30% от общего числа посетителей", - сказал Мубарак. Губернатор подчеркнул, что власти Южного Синая работают вместе с компаниями России для увеличения потока российских туристов. Мубарак добавил, что провинция стремится укреплять отношения с Россией в таких сферах как туризм, культура и техническое образование. "Мы также приветствуем сотрудничество с российскими организациями для открытия новых сфер для инвестиций, туризма, промышленности и обмена опытом в области окружающей среды", - добавил губернатор Южного Синая. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.

https://ria.ru/20250604/onlinetours-2020788123.html

египет

южный синай (мухафаза)

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новости - туризм, египет, южный синай (мухафаза), россия, антон алиханов