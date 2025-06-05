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В Египте назвали россиян одним из столпов туризма
В Египте назвали россиян одним из столпов туризма - РИА Новости, 05.06.2025
В Египте назвали россиян одним из столпов туризма
Россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синайского полуострова в Египте, местные власти стараются обеспечить туристов услугами высокого уровня, заявил РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:36:00+03:00
2025-06-05T17:36:00+03:00
2025-06-05T17:40:00+03:00
туризм
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КАИР, 5 июн - РИА Новости. Россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синайского полуострова в Египте, местные власти стараются обеспечить туристов услугами высокого уровня, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак. "Российские туристы остаются одним из столпов туризма на юге Синая, в некоторые сезоны они составляют 25-30% от общего числа посетителей", - сказал Мубарак. Губернатор подчеркнул, что власти Южного Синая работают вместе с компаниями России для увеличения потока российских туристов. Мубарак добавил, что провинция стремится укреплять отношения с Россией в таких сферах как туризм, культура и техническое образование. "Мы также приветствуем сотрудничество с российскими организациями для открытия новых сфер для инвестиций, туризма, промышленности и обмена опытом в области окружающей среды", - добавил губернатор Южного Синая. В мае глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что Египет в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года. Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов. Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.
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новости - туризм, египет, южный синай (мухафаза), россия, антон алиханов
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Южный Синай (мухафаза), Россия, Антон Алиханов
В Египте назвали россиян одним из столпов туризма
Губернатор Мубарак: россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синая
КАИР, 5 июн - РИА Новости. Россияне остаются одним из столпов туризма на юге Синайского полуострова в Египте, местные власти стараются обеспечить туристов услугами высокого уровня, заявил РИА Новости губернатор провинции Южный Синай Халед Мубарак.
"Российские туристы остаются одним из столпов туризма на юге Синая, в некоторые сезоны они составляют 25-30% от общего числа посетителей", - сказал Мубарак.
Губернатор подчеркнул, что власти Южного Синая
работают вместе с компаниями России
для увеличения потока российских туристов.
Мубарак добавил, что провинция стремится укреплять отношения с Россией в таких сферах как туризм, культура и техническое образование.
"Мы также приветствуем сотрудничество с российскими организациями для открытия новых сфер для инвестиций, туризма, промышленности и обмена опытом в области окружающей среды", - добавил губернатор Южного Синая.
В мае глава Минпромторга
РФ Антон Алиханов
заявил, что Египет
в 2024 году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года.
Ранее премьер Египта Мустафа Мадбули сообщал, что в 2024 году страну посетили рекордные 15,7 миллиона туристов.
Власти Египта рассчитывают к 2028 году довести число иностранных туристов в стране до 30 миллионов. Туризм - один из главных источников поступления валюты в египетскую казну. Власти ранее заявляли, что намерены увеличить прибыль от сферы туризма до 30 миллиардов долларов в год.