https://ria.ru/20250605/dusha-2021158392.html

Ученые смогли доказать существование человеческой души

Ученые смогли доказать существование человеческой души - РИА Новости, 05.06.2025

Ученые смогли доказать существование человеческой души

На протяжении многих веков величайшие умы человечества мучил вопрос: "Есть ли у человека душа и возможно ли ее существование после смерти?" Мировые религии... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:31:00+03:00

2025-06-05T19:31:00+03:00

2025-06-05T19:31:00+03:00

римско-католическая церковь

нью-йоркский университет

аризона

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении многих веков величайшие умы человечества мучил вопрос: "Есть ли у человека душа и возможно ли ее существование после смерти?" Мировые религии верят, что, когда мы умираем, наши бессмертные души выживают или перевоплощаются. А что по этому поводу может сказать современная наука?К возможному удивлению некоторых, многие учёные и философы утверждают: есть веские доказательства существования души.Опыт над монахинямиОчень интересное мнение на этот счёт высказала доктор Марио Борегард, нейробиолог из Университета Аризоны, в своей книге "Духовный мозг: нейробиолог о существовании души".Его работа основана на исследовании, которое доктор провёл в 2006 году среди монахинь ордена кармелитов в Римско-католической церкви.Берегард вместе со своей командой изучали различные области мозга монахинь, которых просили заново пережить "мистический опыт" единения с Богом, параллельно проводя МРТ-сканирование их мозга.Когда доктор попросил монахинь сосредоточиться на моментах единения, он с удивлением обнаружил, что около десятка различных участков их мозга стали более активными.Особую активность показала одна из областей мозга, хвостатое ядро — С-образная структура в глубине мозга, которая, как считается, связана с положительными эмоциями, такими как счастье.Наблюдалось и увеличение некоторых типов электрической активности, связанной с глубоким сном и медитацией.Полученные результаты позволили нейрохирургу сделать вывод: "Что религиозные переживания нельзя объяснить простым неврологическим функционированием. Он считает, что эти переживания имеют нематериальное происхождение, указывающее на наличие души." — написали в Daily Mail.Парапсихологические феномены говорят о том, что у человека есть душаНе сомневался в существование души и профессор Чарльз Тарт, скончавшийся в прошлом месяце, который был психологом и экспертом в области психических и паранормальных явлений.Он провёл новаторскую работу в области околосмертных переживаний и выхода из тела. Его исследования привели к написанию книги "Тайная наука о душе".В парапсихологии учёные изучают то, что другие представители научного мира называют "лженаукой", включая экстрасенсорное восприятие, такое как телепатия и ясновидение.Годы исследований позволили учёному прийти к умозаключению, что внетелесные переживания и парапсихологические феномены являются признаками того, что у человека есть душа, которая отделена от физического тела.В мире существуют не только физические частицы, но и элементы сознанияЕщё один учёный, о котором пишет Daily Mail, Томас Нагель, который являлся почётным профессором философии и права Нью-Йоркского университета.Он выступал в поддержку существования души, утверждая, что наука пока не в состоянии объяснить человеческое сознание.По мнению профессора, физика сама по себе не может охватить человеческий разум, и критикует объяснения сознания, которые фокусируются исключительно на мозге и его физиологии.Нагель утверждал, что физическая и ментальная сферы человека сильно различаются, и поэтому чисто физические теории о происхождении жизни, такие как дарвиновская теория эволюции, не могут быть полностью точными.Профессор отстаивал "панпсихизм", идею о том, что в мире существуют не только физические частицы, но и отдельные элементы сознания, подобные разуму."Жизнь каждого из нас — это часть длительного процесса постепенного пробуждения Вселенной и осознания ею самой себя", — утверждал учёный.Человек — это нечто большее, чем его тело и мозгК такому выводу пришёл доктор Джеффри Шварц — психиатр и исследователь, утверждающий, что люди состоят не только из тела и мозга.Учёный изучает нейропластичность — способность мозга меняться и адаптироваться.Он высказал предположение, что, поскольку мозг может менять свою форму — например, когда мы меняем свои привычки, — мы должны состоять не только из нашего физического тела.В своей книге "Блокировка мозга" доктор Шварц пишет, что воля человека сильнее его мозга, поэтому он может усилием воли избавиться от нежелательных мыслей, которые ему противны.По его мнению, это противоречит "материалистическому" взгляду, согласно которому за пределами нашей физической оболочки ничего не существует."Для доктора Шварца человек — это нечто большее, чем его тело и мозг. Это означает, что может существовать ещё один элемент — например, дух или душа." — написали в Daily Mail.

аризона

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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римско-католическая церковь, нью-йоркский университет, аризона