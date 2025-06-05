https://ria.ru/20250605/dugina-2021029846.html
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
Памятник Дугиной выполнят в бронзе - РИА Новости, 05.06.2025
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:51:00+03:00
2025-06-05T09:51:00+03:00
2025-06-05T09:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Скульптор Дмитрий Александров представил эскиз будущей работы. Памятник будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра. Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости", - написал Иванов в своем Telegram-канале. Глава Одинцовского городского округа отметил, что проект памятника предусматривает также благоустройство территории: будут установлены скамейки и подсветка. "Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа. Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной — и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века", - добавил Иванов. Ранее скульптор, работающий над памятником, сообщил РИА Новости, что его установка планируется уже в середине июля.
https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html
https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html
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украина, дарья дугина, андрей иванов, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Дарья Дугина, Андрей Иванов, Дмитрий Александров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
Памятник политологу Дугиной будет выполнен в бронзе высотой в 3,5 метра