Рейтинг@Mail.ru
Памятник Дугиной выполнят в бронзе - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:51 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/dugina-2021029846.html
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
Памятник Дугиной выполнят в бронзе - РИА Новости, 05.06.2025
Памятник Дугиной выполнят в бронзе
Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:51:00+03:00
2025-06-05T09:51:00+03:00
украина
дарья дугина
андрей иванов
дмитрий александров
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_0:0:3134:1764_1920x0_80_0_0_0c81351fa62260a10d68e94850c662ae.jpg
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов. Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк. "Скульптор Дмитрий Александров представил эскиз будущей работы. Памятник будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра. Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости", - написал Иванов в своем Telegram-канале. Глава Одинцовского городского округа отметил, что проект памятника предусматривает также благоустройство территории: будут установлены скамейки и подсветка. "Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа. Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной — и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века", - добавил Иванов. Ранее скульптор, работающий над памятником, сообщил РИА Новости, что его установка планируется уже в середине июля.
https://ria.ru/20250204/dugina-1997400132.html
https://ria.ru/20250127/dugina-1995619540.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1c/1812690291_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_39ecab809f0ee8001f2c69da546051db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, дарья дугина, андрей иванов, дмитрий александров, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
Украина, Дарья Дугина, Андрей Иванов, Дмитрий Александров, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
Памятник Дугиной выполнят в бронзе

Памятник политологу Дугиной будет выполнен в бронзе высотой в 3,5 метра

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрощание с Дарьей Дугиной
Прощание с Дарьей Дугиной - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Прощание с Дарьей Дугиной. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июл - РИА Новости. Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра, а вокруг установят скамейки и подсветку, сообщил глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.
Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнитель - гражданка Украины Наталья Вовк.
Наталья Вовк (Шабан) - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Появились новые подробности дела обвиняемой в убийстве Дугиной
4 февраля, 23:34
"Скульптор Дмитрий Александров представил эскиз будущей работы. Памятник будет выполнен в бронзе, его высота составит 3,5 метра. Автор лично знал Дарью и постарался передать её образ таким, каким он запомнил девушку на последней встрече. Дмитрий отметил, что в работе важно показать сочетание её мужественности и женской лёгкости", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
Глава Одинцовского городского округа отметил, что проект памятника предусматривает также благоустройство территории: будут установлены скамейки и подсветка.
"Все работы должны быть завершены к годовщине гибели — 20 августа. Мы очень ценим интеллектуальный вклад Дарьи Дугиной — и хотим, чтобы в нашем парке появилось достойное её памяти место. Это должна быть работа на века", - добавил Иванов.
Ранее скульптор, работающий над памятником, сообщил РИА Новости, что его установка планируется уже в середине июля.
Бывший сотрудник МВД Иван Рыбин, признавший вину в незаконном сборе личных данных журналистки Дарьи Дугиной, в Нагатинском районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
Осужденные по делу Дугиной работали в составе орггруппы
27 января, 06:01
 
УкраинаДарья ДугинаАндрей ИвановДмитрий АлександровФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала