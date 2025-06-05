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В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:49 05.06.2025 (обновлено: 13:21 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dubinskiy-2021028808.html
В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России
В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2025
В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России
Владимир Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Экспромт Зеленскому все... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T09:49:00+03:00
2025-06-05T13:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вильнюс
владимир зеленский
в мире
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе "стоит готовиться к тому, что готовят Россия и Беларусь на учениях". А потом выходит министр обороны Литвы &lt;...&gt; и говорит, что угрозы нет", — пояснил он.На саммите в Вильнюсе Зеленский призвал лидеров "Бухарестской девятки" и Северных стран обратиться к своим службам разведки за информацией о планах России во время учений "Запад", которые пройдут этой осенью. После этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила журналистам, что не видит дополнительных угроз в связи с учениями.
https://ria.ru/20250605/dizen-2021015300.html
https://ria.ru/20250605/vaydel-2021074357.html
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россия, вильнюс, владимир зеленский, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вильнюс, Владимир Зеленский, В мире
В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России

Дубинский: Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

"Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе "стоит готовиться к тому, что готовят Россия и Беларусь на учениях". А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет", — пояснил он.
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На саммите в Вильнюсе Зеленский призвал лидеров "Бухарестской девятки" и Северных стран обратиться к своим службам разведки за информацией о планах России во время учений "Запад", которые пройдут этой осенью.

После этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила журналистам, что не видит дополнительных угроз в связи с учениями.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВильнюсВладимир ЗеленскийВ мире
 
 
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