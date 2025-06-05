https://ria.ru/20250605/dubinskiy-2021028808.html

В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России

В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России - РИА Новости, 05.06.2025

В Раде рассказали, как Зеленский оконфузился из-за слов о России

Владимир Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Экспромт Зеленскому все... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T09:49:00+03:00

2025-06-05T09:49:00+03:00

2025-06-05T13:21:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Владимир Зеленский оконфузился заявлением об угрозе от России, написал в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский. "Экспромт Зеленскому все чаще вылазит боком. Заявил в Вильнюсе, что Европе "стоит готовиться к тому, что готовят Россия и Беларусь на учениях". А потом выходит министр обороны Литвы <...> и говорит, что угрозы нет", — пояснил он.На саммите в Вильнюсе Зеленский призвал лидеров "Бухарестской девятки" и Северных стран обратиться к своим службам разведки за информацией о планах России во время учений "Запад", которые пройдут этой осенью. После этого министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалене заявила журналистам, что не видит дополнительных угроз в связи с учениями.

https://ria.ru/20250605/dizen-2021015300.html

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россия, вильнюс, владимир зеленский, в мире