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В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями
В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 05.06.2025
В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями
ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сергиево-Посадском городском округе, предварительно, есть двое пострадавших, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T20:54:00+03:00
2025-06-05T20:54:00+03:00
2025-06-05T20:54:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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дтп
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сергиево-посадский район
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сергиево-Посадском городском округе, предварительно, есть двое пострадавших, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня возле одного из домов, расположенных на проспекте Красной Армии, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем марки "Лада", совершил столкновение с автомашиной марки "Додж", который после этого наехал на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки.
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
московская область (подмосковье)
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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия, сергиево-посадский район
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), ДТП, Россия, Сергиево-Посадский район
В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями
При столкновении автомобилей в под Сергиевым Посадом пострадали два водителя