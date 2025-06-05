https://ria.ru/20250605/dtp-2021189464.html

В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями

В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями - РИА Новости, 05.06.2025

В Подмосковье произошло ДТП с двумя автомобилями

ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сергиево-Посадском городском округе, предварительно, есть двое пострадавших, сообщает ГУ МВД России по Московской... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T20:54:00+03:00

2025-06-05T20:54:00+03:00

2025-06-05T20:54:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

дтп

россия

сергиево-посадский район

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ДТП с участием двух автомобилей произошло в Сергиево-Посадском городском округе, предварительно, есть двое пострадавших, сообщает ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале. "Сегодня возле одного из домов, расположенных на проспекте Красной Армии, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель, управляя автомобилем марки "Лада", совершил столкновение с автомашиной марки "Додж", который после этого наехал на остановку общественного транспорта", - говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, в результате ДТП пострадали водитель отечественного автомобиля и пассажир иномарки.

https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html

московская область (подмосковье)

россия

сергиево-посадский район

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происшествия, московская область (подмосковье), министерство внутренних дел рф (мвд россии), дтп, россия, сергиево-посадский район