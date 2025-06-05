https://ria.ru/20250605/dtp-2021160510.html
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад - РИА Новости, 05.06.2025
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад
Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:50:00+03:00
2025-06-05T17:50:00+03:00
2025-06-05T17:53:00+03:00
происшествия
омская область
opel astra
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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло на улице Тенистая, 52-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с Opel Astra, после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада. "В момент ДТП на площадке образовательного учреждения никого не было. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя автомобиля Volkswagen", - сообщили в пресс-службе. Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
https://ria.ru/20250220/dtp-2000485506.html
омская область
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Автомобиль протаранил ограждение детского сада в селе Троицкое Омской области
Водителю стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада в селе Троицкое Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
2025-06-05T17:50
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PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омская область, opel astra
Происшествия, Омская область, Opel Astra
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад
В Омской области водителю стало плохо за рулем и он врезался в здание детсада