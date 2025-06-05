https://ria.ru/20250605/dtp-2021160510.html

В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад

В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад - РИА Новости, 05.06.2025

В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад

Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:50:00+03:00

2025-06-05T17:50:00+03:00

2025-06-05T17:53:00+03:00

происшествия

омская область

opel astra

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ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло на улице Тенистая, 52-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с Opel Astra, после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада. "В момент ДТП на площадке образовательного учреждения никого не было. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя автомобиля Volkswagen", - сообщили в пресс-службе. Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.

https://ria.ru/20250220/dtp-2000485506.html

омская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Автомобиль протаранил ограждение детского сада в селе Троицкое Омской области Водителю стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада в селе Троицкое Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. 2025-06-05T17:50 true PT0M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омская область, opel astra