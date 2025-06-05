Рейтинг@Mail.ru
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:50 05.06.2025 (обновлено: 17:53 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dtp-2021160510.html
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад - РИА Новости, 05.06.2025
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад
Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:50:00+03:00
2025-06-05T17:53:00+03:00
происшествия
омская область
opel astra
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021159896_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f458aba588ad5aceb158b5b4b4bf918e.jpg
ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. ДТП произошло на улице Тенистая, 52-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с Opel Astra, после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада. "В момент ДТП на площадке образовательного учреждения никого не было. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя автомобиля Volkswagen", - сообщили в пресс-службе. Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
https://ria.ru/20250220/dtp-2000485506.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Автомобиль протаранил ограждение детского сада в селе Троицкое Омской области
Водителю стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада в селе Троицкое Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
2025-06-05T17:50
true
PT0M11S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021159896_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7adc6b01f03a2c4a7f5d0c2ab323f65b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омская область, opel astra
Происшествия, Омская область, Opel Astra
В Омской области автомобиль протаранил ограждение и врезался в детсад

В Омской области водителю стало плохо за рулем и он врезался в здание детсада

Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 5 июн - РИА Новости. Водителю легкового автомобиля в селе Троицкое Омской области стало плохо, после чего он протаранил ограждение и врезался в здание детского сада, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло на улице Тенистая, 52-летний водитель Volkswagen Passat столкнулся с Opel Astra, после чего наехал на ограждение детского сада, а затем на здание детского сада.
"В момент ДТП на площадке образовательного учреждения никого не было. Предварительно установлено, что ДТП произошло из-за плохого самочувствия водителя автомобиля Volkswagen", - сообщили в пресс-службе.
Окончательные причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.
Место происшествия, где уснувший за рулем водитель въехал в кафе в Башкирии - РИА Новости, 1920, 20.02.2025
В Башкирии водитель уснул за рулем и въехал в здание кафе
20 февраля, 10:50
 
ПроисшествияОмская областьOpel Astra
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала