https://ria.ru/20250605/dron-2021094811.html

Дрон ВСУ ночью атаковал православный храм в Донецке

Дрон ВСУ ночью атаковал православный храм в Донецке - РИА Новости, 05.06.2025

Дрон ВСУ ночью атаковал православный храм в Донецке

Украинские военные ночью атаковали храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе Донецка с применением ударного БПЛА, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T14:13:00+03:00

2025-06-05T14:13:00+03:00

2025-06-05T14:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Украинские военные ночью атаковали храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе Донецка с применением ударного БПЛА, передает корреспондент РИА Новости. В результате взрыва был поврежден фасад здания и возник пожар. У храма остались лежать фрагменты дрона - двигатель внутреннего сгорания, обшивка и аккумуляторы. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В Управлении по вопросам документирования военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР сообщили РИА Новости, что атака была совершена с применением ударного БПЛА. "По оперативным линиям, ночью, ударный беспилотник ВСУ атаковал донецкий храм преподобного Серафима Саровского в Петровском районе города", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия