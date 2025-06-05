https://ria.ru/20250605/dron-2020995996.html

Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник"

Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник" - РИА Новости, 05.06.2025

Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник"

Российские инженеры из компании "Концерн "Техновация" разработали новый универсальный модульный БПЛА гексакоптерного типа "Лесник", предназначенный для доставки РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T03:08:00+03:00

2025-06-05T03:08:00+03:00

2025-06-05T03:08:00+03:00

технологии

национальная технологическая инициатива (нти)

gps

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1e/1975571461_0:205:3054:1923_1920x0_80_0_0_82a37bb51b5cce3eab83f65f40edd88c.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские инженеры из компании "Концерн "Техновация" разработали новый универсальный модульный БПЛА гексакоптерного типа "Лесник", предназначенный для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). ООО "Концерн "Техновация" является резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Парма-БАС", а также участником рынка НТИ Аэронет. "Наша команда начала разработку дрона, который в дальнейшем получил название "Лесник", в прошлом году. Было написано ПО для всех критических систем. В устройство интегрировали собственные новшества: отечественный полетный контроллер и микрокомпьютер, радиомодули с технологией ППРЧ и помехоустойчивого кодирования, антенно-фидерные системы, модуль оптической навигации для защиты от GPS-спуфинга и технологии компьютерного зрения, пульт управления и наземный комплекс управления", - рассказал представитель концерна Герман Янгалин. По словам разработчика, "Лесник" отличается от аналогов повышенными техническими характеристиками: дальностью применения до 40 км, максимальной взлетной массой более 100 килограммов, более легкими материалами. Работу устройства обеспечивают шесть бесколлекторных электрических двигателей. При поломке одного из двигателей устройство способно перемещаться за счет работы других. "Лесник" может развивать скорость до 60 км/ч при доставке грузов, зависать в воздухе для фото- и видеофиксации при решении задач мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, максимальное время полета составляет 45 минут. Внедренные разработки позволяют строить цифровые карты местности для улучшения логистики", - отметили в НТИ. "Первичные испытания образца прошли успешно. Сейчас наша команда тестирует устойчивость радиосвязи. Кроме того, разработана линейка модификаций под разные требования заказчиков", - добавил представитель проекта.

https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html

https://ria.ru/20240807/oruzhie-1964645076.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

технологии, национальная технологическая инициатива (нти), gps