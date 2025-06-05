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Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник" - РИА Новости, 05.06.2025
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03:08 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/dron-2020995996.html
Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник"
Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник" - РИА Новости, 05.06.2025
Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник"
Российские инженеры из компании "Концерн "Техновация" разработали новый универсальный модульный БПЛА гексакоптерного типа "Лесник", предназначенный для доставки РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T03:08:00+03:00
2025-06-05T03:08:00+03:00
технологии
национальная технологическая инициатива (нти)
gps
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские инженеры из компании "Концерн "Техновация" разработали новый универсальный модульный БПЛА гексакоптерного типа "Лесник", предназначенный для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). ООО "Концерн "Техновация" является резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Парма-БАС", а также участником рынка НТИ Аэронет. "Наша команда начала разработку дрона, который в дальнейшем получил название "Лесник", в прошлом году. Было написано ПО для всех критических систем. В устройство интегрировали собственные новшества: отечественный полетный контроллер и микрокомпьютер, радиомодули с технологией ППРЧ и помехоустойчивого кодирования, антенно-фидерные системы, модуль оптической навигации для защиты от GPS-спуфинга и технологии компьютерного зрения, пульт управления и наземный комплекс управления", - рассказал представитель концерна Герман Янгалин. По словам разработчика, "Лесник" отличается от аналогов повышенными техническими характеристиками: дальностью применения до 40 км, максимальной взлетной массой более 100 килограммов, более легкими материалами. Работу устройства обеспечивают шесть бесколлекторных электрических двигателей. При поломке одного из двигателей устройство способно перемещаться за счет работы других. "Лесник" может развивать скорость до 60 км/ч при доставке грузов, зависать в воздухе для фото- и видеофиксации при решении задач мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, максимальное время полета составляет 45 минут. Внедренные разработки позволяют строить цифровые карты местности для улучшения логистики", - отметили в НТИ. "Первичные испытания образца прошли успешно. Сейчас наша команда тестирует устойчивость радиосвязи. Кроме того, разработана линейка модификаций под разные требования заказчиков", - добавил представитель проекта.
https://ria.ru/20241226/dron-1991454696.html
https://ria.ru/20240807/oruzhie-1964645076.html
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технологии, национальная технологическая инициатива (нти), gps
Технологии, Национальная технологическая инициатива (НТИ), GPS
Российские инженеры разработали универсальный модульный БПЛА "Лесник"

В России разработали природоохранный дрон "Лесник" для всепогодных условий

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛаборатория
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Российские инженеры из компании "Концерн "Техновация" разработали новый универсальный модульный БПЛА гексакоптерного типа "Лесник", предназначенный для доставки грузов, обеспечения природоохраны, проведения мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, строительстве, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).
ООО "Концерн "Техновация" является резидентом научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС) "Парма-БАС", а также участником рынка НТИ Аэронет.
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"Наша команда начала разработку дрона, который в дальнейшем получил название "Лесник", в прошлом году. Было написано ПО для всех критических систем. В устройство интегрировали собственные новшества: отечественный полетный контроллер и микрокомпьютер, радиомодули с технологией ППРЧ и помехоустойчивого кодирования, антенно-фидерные системы, модуль оптической навигации для защиты от GPS-спуфинга и технологии компьютерного зрения, пульт управления и наземный комплекс управления", - рассказал представитель концерна Герман Янгалин.
По словам разработчика, "Лесник" отличается от аналогов повышенными техническими характеристиками: дальностью применения до 40 км, максимальной взлетной массой более 100 килограммов, более легкими материалами. Работу устройства обеспечивают шесть бесколлекторных электрических двигателей. При поломке одного из двигателей устройство способно перемещаться за счет работы других.
"Лесник" может развивать скорость до 60 км/ч при доставке грузов, зависать в воздухе для фото- и видеофиксации при решении задач мониторинга в лесном и сельском хозяйстве, максимальное время полета составляет 45 минут. Внедренные разработки позволяют строить цифровые карты местности для улучшения логистики", - отметили в НТИ.
"Первичные испытания образца прошли успешно. Сейчас наша команда тестирует устойчивость радиосвязи. Кроме того, разработана линейка модификаций под разные требования заказчиков", - добавил представитель проекта.
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