https://ria.ru/20250605/draka-2021110478.html
В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе
В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе - РИА Новости, 05.06.2025
В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе
Конфликт между двумя мужчинами произошел после того, как один толкнул другого на эскалаторе станции столичного метро "Парк культуры", пострадавшему в ходе драки РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:19:00+03:00
2025-06-05T15:19:00+03:00
2025-06-05T15:19:00+03:00
происшествия
ирина волк
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
московский метрополитен
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109466_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06348d50d58ca9736fd8ff09e5a8eae2.jpg
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами произошел после того, как один толкнул другого на эскалаторе станции столичного метро "Парк культуры", пострадавшему в ходе драки оказана помощь, на его обидчика завели уголовное дело, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что на станции "Парк культуры" Кольцевой линии произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний москвич нанес своему оппоненту несколько ударов, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков", - написала Волк. По ее словам, подозреваемый был задержан на станции "Новослободская". По данному факту возбуждено дело по статье "Побои", мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021109466_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0355ffc5d8dde8ef196c9adb5edca59d.jpg
Драка на станции метро "Парк Культуры" в Москве
Двое мужчин подрались на станции метро "Парк Культуры" в Москве после того, как один толкнул другого на эскалаторе. Пострадавшему оказали помощь, а его обидчика задержали и завели на него уголовное дело, сообщила представитель МВД Ирина Волк.
2025-06-05T15:19
true
PT0M50S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен, москва
Происшествия, Ирина Волк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Московский метрополитен, Москва
В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе
На станции "Парк культуры" конфликт двух мужчин на эскалаторе перерос в драку