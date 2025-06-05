https://ria.ru/20250605/draka-2021110478.html

В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе

В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе - РИА Новости, 05.06.2025

В московском метро двое мужчин подрались после конфликта на эскалаторе

Конфликт между двумя мужчинами произошел после того, как один толкнул другого на эскалаторе станции столичного метро "Парк культуры", пострадавшему в ходе драки РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T15:19:00+03:00

2025-06-05T15:19:00+03:00

2025-06-05T15:19:00+03:00

происшествия

ирина волк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

московский метрополитен

москва

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Конфликт между двумя мужчинами произошел после того, как один толкнул другого на эскалаторе станции столичного метро "Парк культуры", пострадавшему в ходе драки оказана помощь, на его обидчика завели уголовное дело, сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Предварительно установлено, что на станции "Парк культуры" Кольцевой линии произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых задел другого во время спуска по эскалатору. В ходе потасовки 27-летний москвич нанес своему оппоненту несколько ударов, после чего скрылся. Пострадавшему потребовалась помощь медиков", - написала Волк. По ее словам, подозреваемый был задержан на станции "Новослободская". По данному факту возбуждено дело по статье "Побои", мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

https://ria.ru/20240930/moskva-1975444358.html

москва

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Драка на станции метро "Парк Культуры" в Москве Двое мужчин подрались на станции метро "Парк Культуры" в Москве после того, как один толкнул другого на эскалаторе. Пострадавшему оказали помощь, а его обидчика задержали и завели на него уголовное дело, сообщила представитель МВД Ирина Волк. 2025-06-05T15:19 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ирина волк, министерство внутренних дел рф (мвд россии), московский метрополитен, москва