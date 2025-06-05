https://ria.ru/20250605/dolgi-2021003585.html

Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам

Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 05.06.2025

Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам

Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T05:33:00+03:00

2025-06-05T05:33:00+03:00

2025-06-05T05:33:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Арбитражный суд Москвы, как сообщали СМИ, в 2023 году по заявлению самой Эппле признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества актрисы.

https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса