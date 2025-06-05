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Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 05.06.2025
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Шоубиз
 
05:33 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/dolgi-2021003585.html
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 05.06.2025
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:33:00+03:00
2025-06-05T05:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Арбитражный суд Москвы, как сообщали СМИ, в 2023 году по заявлению самой Эппле признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества актрисы.
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Шоубиз, Москва, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам

Мировой суд взыскал с актрисы Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Жанна Эппле
Актриса Жанна Эппле - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Жанна Эппле. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ", - сказали в суде.
Сумма долга не сообщается.
Арбитражный суд Москвы, как сообщали СМИ, в 2023 году по заявлению самой Эппле признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества актрисы.
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Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
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