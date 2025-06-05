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Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам - РИА Новости, 05.06.2025
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:33:00+03:00
2025-06-05T05:33:00+03:00
2025-06-05T05:33:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мировой суд столицы взыскал с актрисы и телеведущей Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам по иску федеральной налоговой службы, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесен судебный приказ", - сказали в суде. Сумма долга не сообщается. Арбитражный суд Москвы, как сообщали СМИ, в 2023 году по заявлению самой Эппле признал ее банкротом и ввел процедуру реализации имущества актрисы.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, шоу-бизнес, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Москва, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам
Мировой суд взыскал с актрисы Жанны Эппле задолженность по налогам и сборам