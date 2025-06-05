https://ria.ru/20250605/dnr-2021134812.html

В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию

В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию - РИА Новости, 05.06.2025

В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию

Частичное разминирование проведено в освобожденном Курахово в ДНР, в городе заработала мобильная связь, специалисты восстанавливают линии электроснабжения,... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:47:00+03:00

2025-06-05T16:47:00+03:00

2025-06-05T17:07:00+03:00

курахово

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

россия

денис пушилин

ирек файзуллин

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004922616_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_3870b8c4b82291e370d36370a326e680.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Частичное разминирование проведено в освобожденном Курахово в ДНР, в городе заработала мобильная связь, специалисты восстанавливают линии электроснабжения, сообщил глава республики Денис Пушилин."В Курахово уже функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал. Усиливаем и разъяснительную работу среди населения по повышению финансовой грамотности. Заработала мобильная связь, частично проведено разминирование территории, восстанавливаем линии электроснабжения города. Шаг за шагом возвращаем людям мирную жизнь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин посетил Курахово вместе с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным."В освобожденном Курахово тепловой контур определенных для подготовки к зиме домов закроем до наступления холодов и оборудуем их блочными котельными, чтобы обеспечить жителям тепло и уют в осенне-зимний период", - рассказал глава республики.Он подчеркнул, что главные созидательные процессы и в Курахово, и в других освобожденных населенных пунктах республики еще впереди, а за этапом масштабного восстановления начинается этап развития региона.

https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html

курахово

донецкая народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курахово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)