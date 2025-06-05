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В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию
В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию - РИА Новости, 05.06.2025
В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию
Частичное разминирование проведено в освобожденном Курахово в ДНР, в городе заработала мобильная связь, специалисты восстанавливают линии электроснабжения,... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:47:00+03:00
2025-06-05T16:47:00+03:00
2025-06-05T17:07:00+03:00
курахово
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
россия
денис пушилин
ирек файзуллин
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Частичное разминирование проведено в освобожденном Курахово в ДНР, в городе заработала мобильная связь, специалисты восстанавливают линии электроснабжения, сообщил глава республики Денис Пушилин."В Курахово уже функционирует мобильный офис ПСБ, оформляются карты банка, жители могут снимать наличные через кассовый терминал. Усиливаем и разъяснительную работу среди населения по повышению финансовой грамотности. Заработала мобильная связь, частично проведено разминирование территории, восстанавливаем линии электроснабжения города. Шаг за шагом возвращаем людям мирную жизнь", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.Пушилин посетил Курахово вместе с главой Минстроя России Иреком Файзуллиным."В освобожденном Курахово тепловой контур определенных для подготовки к зиме домов закроем до наступления холодов и оборудуем их блочными котельными, чтобы обеспечить жителям тепло и уют в осенне-зимний период", - рассказал глава республики.Он подчеркнул, что главные созидательные процессы и в Курахово, и в других освобожденных населенных пунктах республики еще впереди, а за этапом масштабного восстановления начинается этап развития региона.
https://ria.ru/20250528/naemniki-2019465415.html
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курахово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, ирек файзуллин, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Курахово, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Россия, Денис Пушилин, Ирек Файзуллин, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
В освобожденном Курахово в ДНР частично разминировали территорию
Пушилин: частичное разминирование проведено в освобожденном Курахово в ДНР