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Муфтий Гайнутдин высказался о диалоге Путина и папы римского

Муфтий Гайнутдин высказался о диалоге Путина и папы римского - РИА Новости, 05.06.2025

Муфтий Гайнутдин высказался о диалоге Путина и папы римского

Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте РФ, главный РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T13:08:00+03:00

2025-06-05T13:08:00+03:00

2025-06-05T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте РФ, главный муфтий Равиль Гайнутдин сообщил, что мусульман страны высоко ценят диалог между президентом России Владимиром Путиным и Папой Римским Львом XIV. Разговор Путина с Львом XIV состоялся в среду вечером. Путин в разговоре, в частности, подтвердил в контексте ситуации на Украине заинтересованность в достижении мира политико-дипломатическим путем, сообщила пресс-служба Кремля. "От имени мусульман страны приветствую состоявшийся конструктивный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и Его Святейшеством папой Римским Львом XIV. Мы высоко ценим усилия, направленные на укрепление отношений между РФ и Святым Престолом, развитие межрелигиозного диалога и сотрудничества в деле защиты прав и свобод верующих. Особенно важным считаем общее стремление к сохранению богоданной жизни, уважению достоинства каждого человека и содействию в достижении подлинного, справедливого мира в регионах, охваченных конфликтами", - рассказал в четверг РИА Новости муфтий Гайнутдин. По его словам, в этих усилиях мусульманская умма (община) России видит выражение высокой духовной ответственности и общечеловеческой солидарности, столь необходимой в нынешние тревожные времена.

https://ria.ru/20250604/putin-2020960694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, украина, владимир путин, религия