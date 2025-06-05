Муфтий Гайнутдин высказался о диалоге Путина и папы римского
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
Председатель Совета муфтиев России, председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин на богослужении в день праздника Ураза-байрам в Московской соборной мечети
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ), член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте РФ, главный муфтий Равиль Гайнутдин сообщил, что мусульман страны высоко ценят диалог между президентом России Владимиром Путиным и Папой Римским Львом XIV.
"От имени мусульман страны приветствую состоявшийся конструктивный диалог между президентом РФ Владимиром Путиным и Его Святейшеством папой Римским Львом XIV. Мы высоко ценим усилия, направленные на укрепление отношений между РФ и Святым Престолом, развитие межрелигиозного диалога и сотрудничества в деле защиты прав и свобод верующих. Особенно важным считаем общее стремление к сохранению богоданной жизни, уважению достоинства каждого человека и содействию в достижении подлинного, справедливого мира в регионах, охваченных конфликтами", - рассказал в четверг РИА Новости муфтий Гайнутдин.
По его словам, в этих усилиях мусульманская умма (община) России видит выражение высокой духовной ответственности и общечеловеческой солидарности, столь необходимой в нынешние тревожные времена.
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