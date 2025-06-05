https://ria.ru/20250605/devushku-ordinator-2021008468.html
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру - РИА Новости, 05.06.2025
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру
Девушку-ординатора, которая приняла роды в московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных средств... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:07:00+03:00
2025-06-05T07:07:00+03:00
2025-06-05T07:07:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, которая приняла роды в московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных средств в ГБУЗ МО МОНИИАГ, говорится в ответе ведомства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Пятнадцатого мая Башанкаев направил обращение зампреду правительства Московской области — министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину с просьбой оказать содействие в зачислении девушки-ординатора, принявшей роды у женщины в московском метро, на бюджет в ГБУЗ МО МОНИИАГ. "В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности "Акушерство и гинекология" в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства", - сказано в ответе Забелина. В документе отмечается, что проявленный профессионализм и решительность Марии Блажко приняты во внимание руководством ГБУЗ МО МОНИИАГ. Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и будущим врачом - акушером-гинекологом.
https://ria.ru/20250224/feldsher-2001353396.html
https://ria.ru/20250519/rakova-2017906588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье)
Общество, Московская область (Подмосковье)
Ординатора, принявшую роды в метро, зачислят в аспирантуру
Девушку-ординатора, принявшую роды в московском метро, зачислят в ГБУЗ МОНИИАГ
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Девушку-ординатора, которая приняла роды в московском метро, зачислят в аспирантуру на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных средств в ГБУЗ МО МОНИИАГ, говорится в ответе ведомства на обращение первого зампреда комитета Госдумы по охране здоровья Бадмы Башанкаева, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Пятнадцатого мая Башанкаев направил обращение зампреду правительства Московской области — министру здравоохранения Московской области Максиму Забелину с просьбой оказать содействие в зачислении девушки-ординатора, принявшей роды у женщины в московском метро, на бюджет в ГБУЗ МО МОНИИАГ.
"В рамках приемной кампании с Марией Блажко будет заключен договор о целевом обучении по программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по специальности "Акушерство и гинекология" в соответствии с квотами приема на целевое обучение по образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального и регионального бюджетов в рамках действующего законодательства", - сказано в ответе Забелина.
В документе отмечается, что проявленный профессионализм и решительность Марии Блажко приняты во внимание руководством ГБУЗ МО МОНИИАГ.
Тридцатого апреля на станции "Чистые пруды" московского метро родила женщина. Оказывать помощь и принимать роды начала случайная пассажирка, которая оказалась ординатором и будущим врачом - акушером-гинекологом.