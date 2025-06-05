https://ria.ru/20250605/deti-2021016804.html
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде - РИА Новости, 05.06.2025
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде
Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:48:00+03:00
2025-06-05T08:48:00+03:00
2025-06-05T08:48:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
анапа
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. "Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры девятой городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. "Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - уточняют в департаменте. Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжили движение в Анапу, после прибытия их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина России" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавили власти.
https://ria.ru/20250515/vrachi-2017047800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, анапа, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Анапа, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде
Ехавшие в поезде из Екатеринбурга в Анапу дети заболели кишечной инфекцией