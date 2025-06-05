https://ria.ru/20250605/deti-2021016804.html

Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде

Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде - РИА Новости, 05.06.2025

Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде

Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:48:00+03:00

2025-06-05T08:48:00+03:00

2025-06-05T08:48:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

екатеринбург

анапа

воронежская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. "Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры девятой городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. "Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - уточняют в департаменте. Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжили движение в Анапу, после прибытия их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина России" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавили власти.

https://ria.ru/20250515/vrachi-2017047800.html

екатеринбург

анапа

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, анапа, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)