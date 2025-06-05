Рейтинг@Mail.ru
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:48 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/deti-2021016804.html
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде - РИА Новости, 05.06.2025
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде
Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T08:48:00+03:00
2025-06-05T08:48:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
екатеринбург
анапа
воронежская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_0:378:2968:2048_1920x0_80_0_0_703af933243ba3e45ad16688787a9263.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области. "Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры девятой городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома. "Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - уточняют в департаменте. Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжили движение в Анапу, после прибытия их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина России" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавили власти.
https://ria.ru/20250515/vrachi-2017047800.html
екатеринбург
анапа
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0c/1727905474_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_6ffa4779c171ce5d5cf638c9805e8e89.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, здоровье - общество, екатеринбург, анапа, воронежская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Происшествия, Здоровье - Общество, Екатеринбург, Анапа, Воронежская область, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Восемь детей с Урала, ехавшие на отдых в Анапу, отравились в поезде

Ехавшие в поезде из Екатеринбурга в Анапу дети заболели кишечной инфекцией

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Восемь детей из Екатеринбурга, которые направлялись на отдых в Анапу, отравились в поезде, их госпитализировали в больницу в Воронежской области, сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.
«
"Дети из Екатеринбурга, следовавшие на отдых в Анапу в одном из вагонов поезда, пожаловались на самочувствие. Педиатры девятой городской детской клинической больницы Екатеринбурга, сопровождавшие их в поездке, выявили признаки кишечной инфекции легкой формы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас самочувствие детей не вызывает опасений, предположительно, причиной отравления стала еда, которую пассажиры взяли с собой из дома.
"Питание во всем составе организовано централизованно из вагона-ресторана, и у остальных детей признаков инфекции нет. Восемь ребят были сняты с поезда и по эпидемиологическим показаниям госпитализированы в стационар на территории Воронежской области. Всем оказана необходимая медицинская помощь. На данный момент у ребят признаки заболевания отсутствуют", - уточняют в департаменте.
Остальные дети, которые находились в вагоне, продолжили движение в Анапу, после прибытия их на несколько дней разместят в изоляторе лагеря "Жемчужина России" в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, добавили власти.
Работа следователей на месте отравления учащихся гимназии в городе Шумерля - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В чувашской гимназии отравились 40 детей
15 мая, 10:27
 
ПроисшествияЗдоровье - ОбществоЕкатеринбургАнапаВоронежская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала