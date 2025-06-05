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В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево
В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево - РИА Новости, 05.06.2025
В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево
Дымное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:15:00+03:00
2025-06-05T14:15:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дымное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. "Дымное, или Париковое, дерево - скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых - расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" у Зеркального канала. Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца. Площадка перед этим растением - излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных", - рассказали в пресс-службе. В пресс-службе отметили, что родина дерева - юг Европы, Центральная Азия, Гималаи и север Китая. В России его начали культивировать ещё с XVII века. Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия, совсем неказисты. "Как же на растении возникает эффект туманного облака? Дело в том, что сильно вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков", - добавили в пресс-службе. В пресс-службе уточнили, что скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живёт до 100 лет. В настоящее время дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение. "Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20250505/moskva-2014960561.html
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общество, москва, европа, центральная азия, ботанический сад
Хорошие новости, Общество, Москва, Европа, Центральная Азия, Ботанический сад
В Аптекарском огороде расцвело дымное дерево
Дымное, или париковое дерево расцвело в Аптекарском огороде
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Дымное дерево расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" в Москве, сообщили журналистам в пресс-службе
столичного ботсада.
"Дымное, или Париковое, дерево - скумпия обыкновенная семейства Анакардиевых - расцвело в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" у Зеркального канала. Пышный листопадный кустарник словно обволакивает розовый дым, что видно за несколько десятков метров. Полюбоваться на уникальное зрелище можно в течение месяца. Площадка перед этим растением - излюбленное место для фото и селфи, в том числе и свадебных", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что родина дерева - юг Европы
, Центральная Азия
, Гималаи
и север Китая
. В России
его начали культивировать ещё с XVII века. Мелкие желтоватые цветки, собранные в ажурные соцветия, совсем неказисты.
"Как же на растении возникает эффект туманного облака? Дело в том, что сильно вытянутые цветоножки густо покрыты огромным количеством тонких розоватых волосков", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе уточнили, что скумпия вырастает в высоту до 7 метров, почти не подвержена вредителям, легко переносит зиму и живёт до 100 лет. В настоящее время дымное дерево широко используют как декоративное садовое растение.
"Скумпии хороши в срезке и подходят для составления зимних букетов. Кроме того, их листья служат сырьем для промышленного получения медицинского танина, обладающего вяжущим, противовоспалительным и антисептическим свойствами. В народной медицине скумпию используют наружно при кожных заболеваниях", - подчеркнули в пресс-службе.