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После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело - РИА Новости, 05.06.2025
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23:47 05.06.2025 (обновлено: 23:48 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/delo-2021202315.html
После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело
После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело - РИА Новости, 05.06.2025
После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело
Следователи возбудили уголовное дело после появления сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре, информирует СУСК России по Самарской области в... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T23:47:00+03:00
2025-06-05T23:48:00+03:00
происшествия
самара
россия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре, информирует СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в социальных медиа размещена информация о том, что 5 июня в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. Сейчас он госпитализирован. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следователей. Следствие устанавливает причины и обстоятельства инцидента, назначен комплекс экспертиз. Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит собственную проверку соблюдения законодательства о благоустройстве. По данным надзорного ведомства, пострадавшему ребенку - 10-месячному мальчику - уже оказана медицинская помощь. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
https://ria.ru/20250603/mat-2020592722.html
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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Самара, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело

СК возбудил дело после сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре, информирует СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале.
По данным ведомства, в социальных медиа размещена информация о том, что 5 июня в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. Сейчас он госпитализирован.
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"По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следователей.
Следствие устанавливает причины и обстоятельства инцидента, назначен комплекс экспертиз.
Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит собственную проверку соблюдения законодательства о благоустройстве. По данным надзорного ведомства, пострадавшему ребенку - 10-месячному мальчику - уже оказана медицинская помощь. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела.
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