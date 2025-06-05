https://ria.ru/20250605/delo-2021202315.html

После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело

После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело - РИА Новости, 05.06.2025

После сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре завели дело

Следователи возбудили уголовное дело после появления сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре, информирует СУСК России по Самарской области в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T23:47:00+03:00

2025-06-05T23:47:00+03:00

2025-06-05T23:48:00+03:00

происшествия

самара

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самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело после появления сообщений о падении дерева на коляску с ребенком в Самаре, информирует СУСК России по Самарской области в своем Telegram-канале. По данным ведомства, в социальных медиа размещена информация о том, что 5 июня в Самаре дерево упало на коляску, в которой находился ребенок. Сейчас он госпитализирован. "По поручению исполняющего обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета России по Самарской области Александра Владимировича Воеводина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении следователей. Следствие устанавливает причины и обстоятельства инцидента, назначен комплекс экспертиз. Областная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что также проводит собственную проверку соблюдения законодательства о благоустройстве. По данным надзорного ведомства, пострадавшему ребенку - 10-месячному мальчику - уже оказана медицинская помощь. Надзорное ведомство также взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

https://ria.ru/20250603/mat-2020592722.html

https://ria.ru/20250525/lift-2018989893.html

самара

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происшествия, самара, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)