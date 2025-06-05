В Краснодаре возбудили дело против заведующего отделением медучреждения
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дело возбуждено в отношении заведующего отделением медицинского учреждения в Краснодарском крае, его подозревают в получении взятки, сообщает СУСК России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
"Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СК России по Краснодарскому краю по материалам, предоставленным УФСБ РФ по краю, возбуждено уголовное дело в отношении заведующего одного из отделений медицинского учреждения Краснодарского края. Он подозревается в получении взятки (часть 2 статья 290 УК РФ) ... В настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проводятся необходимые следственные действия. ", - говорится в сообщении.
По версии следствия, в конце февраля текущего года к фигуранту обратилась женщина, супругу которой в кратчайшие сроки требовалось оперативное вмешательство по профилю деятельности подозреваемого. Злоумышленник, понимая, что имеются законные основания для госпитализации мужчины, потребовал от обратившихся после проведения госпитализации и оперативного вмешательства 150 тысяч рублей в качестве взятки за организацию в кратчайшие сроки необходимых медицинских манипуляций. Мужчина и женщина согласились на выдвинутые условия, после чего была осуществлена плановая госпитализация пациента и он был прооперирован. На следующий день после операции злоумышленник получил требуемую взятку.
"Сегодня на рабочем месте, а также по месту жительства фигуранта проведены обыски, в ходе которых изъято более 7 миллионов 800 тысяч рублей, 5,4 тысяч долларов США и 900 евро, а также предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела", - добавляет следственный комитет.
Уточняется, что в настоящее время подозреваемый задержан следователем, с ним проводятся необходимые следственные действия.