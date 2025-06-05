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В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково" - РИА Новости, 05.06.2025
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11:13 05.06.2025 (обновлено: 11:14 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/dannye--2021048074.html
В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково"
В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково" - РИА Новости, 05.06.2025
В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково"
Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из "Домодедово" в "Пулково" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской РИА Новости, 05.06.2025
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пулково (аэропорт)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из "Домодедово" в "Пулково" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской авиагавани. Ранее в четверг издание "Ведомости" сообщило, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников. "Московский аэропорт "Домодедово" поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности - все операционные решения принимаются в рабочем порядке", - сказали в "Домодедово". Там добавили, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищённости аэропорта и его стабильную работу.
https://ria.ru/20250605/kaluga-2021006972.html
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домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), москва, россия, общество
Домодедово (аэропорт), Пулково (аэропорт), Москва, Россия, Общество
В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково"

"Домодедово" опровергло данные о переносе рейсов иностранных фирм в "Пулково"

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкБоинг-777 в аэропорту "Домодедово"
Боинг-777 в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Марина Лысцева
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Боинг-777 в аэропорту "Домодедово". Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из "Домодедово" в "Пулково" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской авиагавани.
Ранее в четверг издание "Ведомости" сообщило, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников.
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"Московский аэропорт "Домодедово" поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности - все операционные решения принимаются в рабочем порядке", - сказали в "Домодедово".
Там добавили, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищённости аэропорта и его стабильную работу.
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