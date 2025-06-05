https://ria.ru/20250605/dannye--2021048074.html

В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково"

В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково" - РИА Новости, 05.06.2025

В "Домодедово" опровергли данные о переносе рейсов в "Пулково"

Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из "Домодедово" в "Пулково" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:13:00+03:00

2025-06-05T11:13:00+03:00

2025-06-05T11:14:00+03:00

домодедово (аэропорт)

пулково (аэропорт)

москва

россия

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014386475_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_2007b79d569b3ad6875b83e5fd688e53.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Информация о переносе рейсов некоторых иностранных авиакомпаний из "Домодедово" в "Пулково" не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в московской авиагавани. Ранее в четверг издание "Ведомости" сообщило, что зарубежные перевозчики вынуждены пересматривать программы регулярных рейсов в Россию в том числе из-за неоднократного введения ограничений воздушного пространства в Москве этой весной в связи с угрозой налета беспилотников. "Московский аэропорт "Домодедово" поддерживает постоянный диалог с авиакомпаниями и высоко ценит устойчивое партнёрство. Информация о массовом переносе рейсов не соответствует действительности - все операционные решения принимаются в рабочем порядке", - сказали в "Домодедово". Там добавили, что реализуемые меры безопасности подтверждают высокий уровень защищённости аэропорта и его стабильную работу.

https://ria.ru/20250605/kaluga-2021006972.html

https://ria.ru/20250602/biometriya-2020533292.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

домодедово (аэропорт), пулково (аэропорт), москва, россия, общество