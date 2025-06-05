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В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек

В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек - РИА Новости, 05.06.2025

В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек

В летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" переместили 45 черепашек, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.06.2025

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" переместили 45 черепашек, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. "Пятого июня 45 черепашек торжественно переехали из оранжерей под открытое небо — в летний водоем за полем. На следующей неделе к ним присоединятся еще 45 сородичей. Это одно из любимейших мест наших посетителей", — рассказали там. В пресс-службе отметили, что, помимо черепах, сейчас в Аптекарском огороде можно увидеть хамелеонов, бородатую агаму, древолазов, гекконов, бананоеда, анолисов, японских карпов кои и десятки утят.

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Черепашки в летнем водоеме "Аптекарского огорода" Сорок пять черепашек переместили в летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", скоро к ним добавят ещё 45 сородичей, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада. 2025-06-05T20:11 true PT0M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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