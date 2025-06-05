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В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек - РИА Новости, 05.06.2025
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20:11 05.06.2025 (обновлено: 21:18 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/cherepakhi-2021185160.html
В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек
В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек - РИА Новости, 05.06.2025
В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек
В летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" переместили 45 черепашек, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 05.06.2025
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" переместили 45 черепашек, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения. "Пятого июня 45 черепашек торжественно переехали из оранжерей под открытое небо — в летний водоем за полем. На следующей неделе к ним присоединятся еще 45 сородичей. Это одно из любимейших мест наших посетителей", — рассказали там. В пресс-службе отметили, что, помимо черепах, сейчас в Аптекарском огороде можно увидеть хамелеонов, бородатую агаму, древолазов, гекконов, бананоеда, анолисов, японских карпов кои и десятки утят.
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РИА Новости
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Черепашки в летнем водоеме "Аптекарского огорода"
Сорок пять черепашек переместили в летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород", скоро к ним добавят ещё 45 сородичей, сообщили журналистам в пресс-службе столичного ботсада.
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общество, москва
Хорошие новости, Общество, Москва
В летний водоем Аптекарского огорода переместили 45 черепашек

Сорок пять черепашек переместили под открытое небо в Ботаническом саду МГУ

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. В летний водоем в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский город" переместили 45 черепашек, сообщили журналистам в пресс-службе учреждения.
"Пятого июня 45 черепашек торжественно переехали из оранжерей под открытое небо — в летний водоем за полем. На следующей неделе к ним присоединятся еще 45 сородичей. Это одно из любимейших мест наших посетителей", — рассказали там.
В пресс-службе отметили, что, помимо черепах, сейчас в Аптекарском огороде можно увидеть хамелеонов, бородатую агаму, древолазов, гекконов, бананоеда, анолисов, японских карпов кои и десятки утят.
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