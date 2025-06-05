https://ria.ru/20250605/brylska-2021140992.html

Как Барбара Брыльска меняла мужчин и всем сердцем ненавидела свою героиню

Как Барбара Брыльска меняла мужчин и всем сердцем ненавидела свою героиню - РИА Новости, 05.06.2025

Как Барбара Брыльска меняла мужчин и всем сердцем ненавидела свою героиню

Барбара Брыльска — легенда советского экрана, чья жизнь за кадром оказалась куда драматичнее, чем судьба ее самой знаменитой героини. Она ненавидела Надю из... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T19:04:00+03:00

2025-06-05T19:04:00+03:00

2025-06-05T19:04:00+03:00

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барбара брыльска

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Барбара Брыльска — легенда советского экрана, чья жизнь за кадром оказалась куда драматичнее, чем судьба ее самой знаменитой героини. Она ненавидела Надю из "Иронии судьбы", называла роль "проклятием", а себя — заложницей образа "идеальной невесты". Ее личная жизнь напоминала бурный роман: много браков, скандальные расставания, измены и трагическая гибель дочери.С чего все началосьБарбара родилась 5 июня 1941 года в небольшом польском селе Скотники неподалеку от Лодзи. Ее отец работал часовщиком, а мать — швеей. Во время немецкой оккупации их семье удалось избежать бед благодаря дворянскому происхождению бабушки по отцовской линии. В школьные годы Барбара не считала себя особенно красивой — была худощавой и слишком угловатой, стеснялась своей внешности. Особенно запомнила, как одна из учительниц сказала коллеге: "Эта девочка вырастет — красавицей будет". Эти слова долго звучали у нее в голове, ведь тогда Барбара в себя не верила.С Яном Боровцем она познакомилась, когда ей было всего 17 лет. Это произошло в 1958 году во время школьной экскурсии в Краков. В поезде она смеялась с подругами и болтала, когда вдруг почувствовала взгляд на себе. Обернувшись, заметила высокого и очень привлекательного мужчину. Когда поезд прибыл в Краков, молодой человек успел передать записку будущей актрисе, но учительница, стоявшая рядом, отняла ее и отчиталa Барбару перед всем классом: "Не успела повзрослеть — уже с мужчинами флиртуешь! Сначала школу закончи, потом романтику разведешь"."Конечно, в школе потом надо мной подшучивали, — вспоминала Барбара. — Но я втайне радовалась. Такой мужчина — и заметил меня? Я мечтала, что он еще появится в моей жизни".Ян тоже не смог забыть эту мимолетную встречу. Он выяснил, откуда ехали школьники, через родственников нашел школу и однажды просто пришел туда. Он знал только имя Барбара, и произошла забавная путаница — в классе оказалось две девушки с этим именем. Сначала он подозвал другую ученицу, эффектную блондинку с прической "а-ля Брижит Бардо". Позже он увидел "свою" Барбару."Мне всегда нравились мужчины с темными волосами и выразительным взглядом, — делилась Барбара Брыльска. — Высокие, стройные, с горячим темпераментом. Такие, чтобы достаточно было одного взгляда — и внутри все вскипало, ноги подкашивались. Первый муж оказался шатеном, но по всем другим параметрам он подходил идеально. Красавец — с виду словно сошел с экрана, вылитый Жан Маре".Первые шаги в актерствеСпустя некоторое время Барбара поступила в Лодзинскую высшую театральную школу, но ее сердце тянуло к Яну. Однажды она нашла письмо от его сестры, в котором та отговаривала Яна от женитьбы: "Подумай, Янек! Такая жена — не для тебя. Ты будешь жить в постоянной разлуке, страдать от ее профессии, ревновать. Съемки, поклонники, измены…"Эти слова сильно задели Барбару, но она не стала выяснять отношения и приняла импульсивное решение — оставила учебу ради любимого. В апреле 1960 года они расписались, и Барбара взяла фамилию мужа. Молодожены поселились в квартире Яна в Варшаве, где он работал математиком. Барбара стала домохозяйкой, стремясь доказать, что не является легкомысленной актрисой. Однако вскоре ей стало скучно, и Ян заметил ее тоску: "Хочешь снова в актрисы? Иди, я поддержу тебя".В 1962 году Барбара Боровец вернулась к учебе в варшавской Высшей школе театра, кино и телевидения. В это время они были очень счастливы.Новая глава в личной жизниНовый 1966-й год стал для Барбары временем не только славы, но и значительных изменений в личной жизни. Несмотря на то, что ее брак с Яном казался крепким, в сердце актрисы вспыхнули новые чувства к однокурснику, актеру Ежи Зельнику."С Яном мы были почти детьми, когда поженились. У нас не было времени "погулять", мы не знали других отношений. Это было чем-то чистым и светлым, но именно это стало ловушкой", — делилась она.Барбара и Ежи вместе работали над исторической кинолентой "Фараон". Ей было 25, а ему всего 21 год, но он уже обладал харизмой и привлекательной внешностью. Их роман развивался стремительно — сначала на съемочной площадке, а затем и в жизни. Связь длилась три года, оставаясь при этом в тайне. Барбара долго колебалась, разрываясь между двумя мужчинами, пока однажды не вернулась с съемок раньше времени. Уставшая, она легла спать, но ночью ее разбудил еле слышный шепот в прихожей. Прислушавшись, она поняла, что Ян привел домой другую женщину.Ян и Барбара не стали устраивать разговоров или скандалов, решили оставить все в прошлом, разорвав свои внебрачные связи и пытаясь восстановить прежние отношения. Однако судьба готовила для Барбары новое, более яркое и разрушительное чувство.В 1971 году на съемках немецко-югославского фильма "Белые волки" она впервые встретила человека, который перевернул ее мир: "Помню, я сидела в гримерке с переводчицей, и вдруг в комнату вошел незнакомец. Его появление было как удар молнии. Я так вцепилась в колено переводчице, что у нее остался синяк! Шепчу: "Пожалуйста, узнай, кто это! Как его зовут?". Им оказался югославский актер Слободан Димитриевич — высокий, статный, с невероятной харизмой. Связь с Слободаном продолжалась примерно год."Я поехала к нему в Югославию на месяц, — вспоминала Барбара. — И действительно, они жили на широкую ногу. Богатый дом, щедрые обеды, безмятежная атмосфера. Но мать его, итальянка, с самого начала меня невзлюбила. Я старалась понравиться, готовила, улыбалась… но она меня не приняла".Самая главная трагедия в жизниПосле разрыва с Слободаном Барбара снова вышла замуж. Ее вторым супругом стал гинеколог Людвиг Космаль. На этот раз мужчина изменял актрисе, от чего она сильно страдала. А потом в их жизни случилась трагедия. Дочь Барбары погибла в автокатастрофе, когда ей было всего двадцать лет. Это стало тяжелейшим ударом для актрисы. Она запила. Если раньше она была известна тем, что могла выпить водку с лимоном прямо на съемках фильмов, то теперь артистка заперлась дома на три года, плакала и уходила в запои."Мне было стыдно смотреть людям в глаза, потому что я жива, а дочь нет",— делилась актриса. Помог ей сын Людвиг, ради него она вернулась к жизни и даже к съемкам в кино. Актриса, к удивлению всех, появилась в продолжении фильма "Ирония судьбы". Ведь многим было известно, что Барбара буквально ненавидит роль Нади.Это объясняется тем, что Брыльска была актрисой с европейским подходом — смелой и независимой, не привыкшей к ограничениям, которые существовали на советской киносъемочной площадке. Она не стремилась быть удобной для всех и презирала любое лицемерие. Например, она отказалась надевать знаменитое платье Нади, поскольку актриса считала, что цвет ее старит, а фасон давно вышел из моды. Также она была недовольна партнером по съемкам Андреем Мягковым. Она открыто выражала свое отношение к нему и не хотела целовать его в губы. Брыльска была очень педантичной, всегда четко знала свою роль, в то время как некоторые коллеги приходили на съемки неподготовленными или добавляли свои реплики. Коллеги невзлюбили европейку. Кроме того, у актрисы случился конфликт с Валентиной Талызиной. Валентина переозвучила Барбару, у которой был выражен польской акцент. Кульминацией всеобщего напряжения стала то, что Барбара пригласила всех коллег на застолье отметить выход фильма, но никто не пришел. Тогда Брыльска поняла, насколько она чужая.Барбара Брыльска так и не смогла сбежать от тени Нади Шевелевой — роли, которая принесла ей всенародную любовь, но и навсегда заперла в образе "невесты с ангельским лицом". За кадром ее жизнь была полна страстей, драм и горьких разочарований: мужчины, алкоголь, потеря дочери, скандалы и вечное недовольство собой. Она ненавидела "Иронию судьбы" за то, что зрители видели в ней только хрупкую Надю, а не живую, страстную, неидеальную Барбару.

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краков, варшава, лодзь, барбара брыльска, андрей мягков