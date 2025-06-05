https://ria.ru/20250605/britaniya-2021016141.html

ФСБ оценила значимость "Британского совета" как инструмента влияния Лондона

ФСБ оценила значимость "Британского совета" как инструмента влияния Лондона - РИА Новости, 05.06.2025

ФСБ оценила значимость "Британского совета" как инструмента влияния Лондона

Значимость неправительственной организации "Британский Совет" как инструмента влияния Лондона столь высока, что его интересы продвигает вся государственная... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T08:44:00+03:00

2025-06-05T08:44:00+03:00

2025-06-05T08:50:00+03:00

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

лондон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/19/1979970130_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_cc6cb9e1c2e8be5bcf421cfaae14ae8a.jpg

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Значимость неправительственной организации "Британский Совет" как инструмента влияния Лондона столь высока, что его интересы продвигает вся государственная машина Великобритании, сообщили в ФСБ России."Ведущая роль в британских зарубежных стратегических операциях отведена "Британскому Совету". Значимость указанной структуры для английских мероприятий влияния настолько высока, что его интересы продвигаются всей государственной машиной Соединенного Королевства", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.

https://ria.ru/20250603/britaniya-2020568090.html

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), лондон, в мире