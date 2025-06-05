ФСБ оценила значимость "Британского совета" как инструмента влияния Лондона
ФСБ: интересы "Британского Совета" продвигает вся госмашина Великобритании
© AP Photo / Frank AugsteinФлаги Великобритании в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Значимость неправительственной организации "Британский Совет" как инструмента влияния Лондона столь высока, что его интересы продвигает вся государственная машина Великобритании, сообщили в ФСБ России.
"Ведущая роль в британских зарубежных стратегических операциях отведена "Британскому Совету". Значимость указанной структуры для английских мероприятий влияния настолько высока, что его интересы продвигаются всей государственной машиной Соединенного Королевства", - сказал представитель ФСБ на видео, обнародованном российской спецслужбой.
Генпрокуратура РФ на основе материалов от ФСБ признала нежелательной на территории России деятельность "Британского Совета". БС является основным инструментом влияния Лондона, отмечает ФСБ. Согласно полученным сведениям, БС напрямую задействуется спецслужбами Великобритании в конфиденциальных проектах, направленных на подрыв суверенитета независимых государств. По данным ФСБ, установлено участие БС в секретных операциях британских спецслужб, замаскированных под оказание помощи в урегулировании конфликтов, продвижение молодых политических лидеров и пропаганду западных нетрадиционных ценностей.
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