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Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ
Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ
ПВО России с 13.25 до 15.00 мск четверга уничтожила три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T16:14:00+03:00
2025-06-05T16:14:00+03:00
2025-06-05T16:32:00+03:00
безопасность
россия
черное море
белгородская область
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПВО России с 13.25 до 15.00 мск четверга уничтожила три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."В период с 13.25 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над акваторией Черного моря и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
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безопасность, россия, черное море, белгородская область
Безопасность, Россия, Черное море, Белгородская область, Специальная военная операция на Украине
Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ
МО: ПВО сбила три БПЛА ВСУ над акваторией Черного моря и Белгородской областью