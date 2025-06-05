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Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ

Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Над акваторией Черного моря и Белгородской областью сбили три БПЛА ВСУ

ПВО России с 13.25 до 15.00 мск четверга уничтожила три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T16:14:00+03:00

2025-06-05T16:14:00+03:00

2025-06-05T16:32:00+03:00

безопасность

россия

черное море

белгородская область

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. ПВО России с 13.25 до 15.00 мск четверга уничтожила три украинских беспилотника, сообщили в Минобороны России."В период с 13.25 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: два БПЛА - над акваторией Черного моря и один - над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250605/bpla-2021010915.html

россия

черное море

белгородская область

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безопасность, россия, черное море, белгородская область