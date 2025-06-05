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Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
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14:47 05.06.2025 (обновлено: 14:54 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/bpla-2021102571.html
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:47:00+03:00
2025-06-05T14:54:00+03:00
самарская область
россия
технологии
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Ситуацию на рынке труда в беспилотной сфере обсудили на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем (БАС), который стартовал на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. Форум открыла пленарная сессия, посвященная в том числе промежуточным итогам федерального проекта "Кадры для БАС". "В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5 тысяч граждан", - говорится в сообщении правительства региона. Рост числа компаний на рынке БАС повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах, сообщил на пленарной сессии форума замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Так, если в прошлом году фиксировался спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то в текущем году этот показатель превысил 31 тысячу человек. При этом отрасль формирует и принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов, отметил Шпак. "Ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы (Самарская область - ред.) определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, "заточенными" под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта", - сообщил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для беспилотных авиасистем, образовательные программы и механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками и другие вопросы. Эксперты выяснили, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах.
https://ria.ru/20250605/student-2021056187.html
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самарская область, россия, технологии, бпла
Самарская область, Россия, Технологии, БПЛА
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году

Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА по всей России в 2025 году

© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской областиБолее 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото предоставлено пресс-службой Правительства Самарской области
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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Ситуацию на рынке труда в беспилотной сфере обсудили на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем (БАС), который стартовал на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. Форум открыла пленарная сессия, посвященная в том числе промежуточным итогам федерального проекта "Кадры для БАС".
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"В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5 тысяч граждан", - говорится в сообщении правительства региона.
Рост числа компаний на рынке БАС повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах, сообщил на пленарной сессии форума замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Так, если в прошлом году фиксировался спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то в текущем году этот показатель превысил 31 тысячу человек. При этом отрасль формирует и принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов, отметил Шпак.
"Ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы (Самарская область - ред.) определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, "заточенными" под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта", - сообщил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для беспилотных авиасистем, образовательные программы и механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками и другие вопросы. Эксперты выяснили, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах.
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