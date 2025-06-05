https://ria.ru/20250605/bpla-2021102571.html
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году - РИА Новости, 05.06.2025
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T14:47:00+03:00
2025-06-05T14:47:00+03:00
2025-06-05T14:54:00+03:00
самарская область
россия
технологии
бпла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021104297_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_4662903d34554c39551a0fb3ac7d2f18.jpg
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. Ситуацию на рынке труда в беспилотной сфере обсудили на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем (БАС), который стартовал на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. Форум открыла пленарная сессия, посвященная в том числе промежуточным итогам федерального проекта "Кадры для БАС". "В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5 тысяч граждан", - говорится в сообщении правительства региона. Рост числа компаний на рынке БАС повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах, сообщил на пленарной сессии форума замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Так, если в прошлом году фиксировался спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то в текущем году этот показатель превысил 31 тысячу человек. При этом отрасль формирует и принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов, отметил Шпак. "Ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы (Самарская область - ред.) определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, "заточенными" под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта", - сообщил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для беспилотных авиасистем, образовательные программы и механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками и другие вопросы. Эксперты выяснили, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах.
https://ria.ru/20250605/student-2021056187.html
https://ria.ru/20250605/geroi-2021043787.html
самарская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/05/2021104297_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_ad230a7b8911a45ebce96bceecd9f51a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
самарская область, россия, технологии, бпла
Самарская область, Россия, Технологии, БПЛА
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА в России в 2025 году
Более 5 тысяч специалистов подготовят в сфере БПЛА по всей России в 2025 году
САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 5 тысяч человек планируется обучить для работы в сфере беспилотных авиационных систем в этом году по всей России, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
Ситуацию на рынке труда в беспилотной сфере обсудили на Кадровом форуме беспилотных авиационных систем (БАС), который стартовал на площадке технопарка "Жигулевская долина" в Тольятти. Форум открыла пленарная сессия, посвященная в том числе промежуточным итогам федерального проекта "Кадры для БАС".
"В 2024 году обучение беспилотным профессиям прошли 8167 человек, в этом году планируется обучить более 5 тысяч граждан", - говорится в сообщении правительства региона.
Рост числа компаний на рынке БАС повышает потребность отрасли в квалифицированных кадрах, сообщил на пленарной сессии форума замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак. Так, если в прошлом году фиксировался спрос на 26 тысяч гражданских специалистов, то в текущем году этот показатель превысил 31 тысячу человек. При этом отрасль формирует и принципиально новые специальности - инженеров-разработчиков, программистов и техников по обслуживанию сложных технических комплексов, отметил Шпак.
"Ключевым вектором роста промышленности на ближайшие годы мы (Самарская область - ред.) определили беспилотные авиационные системы, как двигатель развития многих смежных отраслей. И уже начали корректировать инвестиционную политику: ведем переговоры с компаниями, "заточенными" под отрасль БАС. Это новые материалы, химия, микроэлектроника, проекты в сфере искусственного интеллекта", - сообщил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.
Участники форума обсудили лучшие практики подготовки кадров для беспилотных авиасистем, образовательные программы и механизмы сотрудничества между образовательными организациями и заказчиками и другие вопросы. Эксперты выяснили, как создать региональные центры подготовки кадров для БАС и какие проблемы отрасли они помогут решить в Самарской области и других регионах.