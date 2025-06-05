https://ria.ru/20250605/bpla-2021010915.html

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025

Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников

Российские военные за ночь сбили 30 дронов ВСУ над пятью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T07:51:00+03:00

2025-06-05T07:51:00+03:00

2025-06-05T08:51:00+03:00

безопасность

ростовская область

республика крым

белгородская область

курская область

россия

москва

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили 30 дронов ВСУ над пятью регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Их ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

ростовская область

республика крым

белгородская область

курская область

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, республика крым, белгородская область, курская область, россия, москва, вооруженные силы украины, московская область (подмосковье), министерство обороны рф (минобороны рф), беспилотники