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Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников - РИА Новости, 05.06.2025
Силы ПВО за ночь уничтожили 30 украинских беспилотников
Российские военные за ночь сбили 30 дронов ВСУ над пятью регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:51:00+03:00
2025-06-05T07:51:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Российские военные за ночь сбили 30 дронов ВСУ над пятью регионами, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.Их ликвидировали:ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
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