https://ria.ru/20250605/bogomaz-2021191092.html

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 05.06.2025

При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал

Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки четырех БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T21:25:00+03:00

2025-06-05T21:25:00+03:00

2025-06-05T21:25:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки четырех БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность