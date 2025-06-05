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При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал - РИА Новости, 05.06.2025
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки четырех БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T21:25:00+03:00
2025-06-05T21:25:00+03:00
2025-06-05T21:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пострадавших и разрушений в результате отражения атаки четырех БПЛА над Брянской областью нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Четыре вражеских БПЛА самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - написал он.
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Безопасность
При атаке дронов ВСУ в Брянской области никто не пострадал
Богомаз: пострадавших после атаки украинских БПЛА в Брянской области нет