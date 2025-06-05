https://ria.ru/20250605/bodrov-2021048577.html

Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК

Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК - РИА Новости, 05.06.2025

Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК

Сотрудника URA.RU Сергея Бодрова доставили в региональное управление СК, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T11:14:00+03:00

2025-06-05T11:14:00+03:00

2025-06-05T12:27:00+03:00

происшествия

свердловская область

пермский край

екатеринбург

сергей бодров

ura.ru

следственный комитет россии (ск рф)

обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудника URA.RU Сергея Бодрова доставили в региональное управление СК, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Георгий Краснов. "Произведен обыск, сейчас мы с ним прибыли в СУ СКР по Свердловской области для допроса. Больше подробностей пока нет", – сказал собеседник агентства. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.

https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html

https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html

свердловская область

пермский край

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происшествия, свердловская область, пермский край, екатеринбург, сергей бодров, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге