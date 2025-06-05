https://ria.ru/20250605/bodrov-2021048577.html
Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК
Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК - РИА Новости, 05.06.2025
Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК
Сотрудника URA.RU Сергея Бодрова доставили в региональное управление СК, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Георгий Краснов. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T11:14:00+03:00
2025-06-05T11:14:00+03:00
2025-06-05T12:27:00+03:00
происшествия
свердловская область
пермский край
екатеринбург
сергей бодров
ura.ru
следственный комитет россии (ск рф)
обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Сотрудника URA.RU Сергея Бодрова доставили в региональное управление СК, сообщил РИА Новости адвокат журналиста Георгий Краснов. "Произведен обыск, сейчас мы с ним прибыли в СУ СКР по Свердловской области для допроса. Больше подробностей пока нет", – сказал собеседник агентства. В четверг в силовых структурах заявили РИА Новости, что в уральской редакции URA.RU проходят обыски, в офисе изымают технику и документацию – предположительно, из-за подозрений в покупке оперативной сводки ГУМВД и использовании ее при подготовке статей. Задержаны трое сотрудников, включая редактора свердловской редакции Дениса Аллаярова, их повезли на допрос. Издание URA. RU в своем заявлении сообщило про обыски в редакции и квартирах нескольких журналистов свердловской редакции и приостановке работы головного офиса, отметив, что следователей СК "интересуют источники происхождения информации о событиях криминального характера в Свердловской области". В СУСК по региону пока воздерживаются от комментариев. URA. RU – российское информационное интернет-агентство, основанное в 2006 году, специализируется на новостях Уральского федерального округа и Пермского края, центральная редакция находится в Екатеринбурге.
https://ria.ru/20250520/obyski-2018032768.html
https://ria.ru/20250604/obyski-2020837002.html
свердловская область
пермский край
екатеринбург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, свердловская область, пермский край, екатеринбург, сергей бодров, ura.ru, следственный комитет россии (ск рф), обыски в редакции ura.ru в екатеринбурге
Происшествия, Свердловская область, Пермский край, Екатеринбург, Сергей Бодров, Ura.ru, Следственный комитет России (СК РФ), Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге
Одного из журналистов URA.RU доставили в региональное управление СК
Краснов: Бодрова из URA.RU доставили в управление СК по Свердловской области