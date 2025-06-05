Блогеру, похищенному на Ярославском вокзале, грозит срок за экстремизм
Похищенному на Ярославском вокзале блогеру Щепихину грозит 6 лет за экстремизм
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Блогеру Арегу Щепихину, похищенному на Ярославском вокзале Москвы, грозит лет шесть за экстремизм, его обидчикам - минимум вдвое больше.
Как сообщил СК РФ, против него возбуждено дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту "а" части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание вражды с угрозой насилия ). Санкция первой статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет, второй - до 6 лет. Если суд признает его виновным по обеим статьям, то назначит наказание путем частичного сложения наказаний.
Шестерым фигурантам вменяются статьи УК РФ 126 (Похищение человека) и 286 (Превышение должностных полномочий). Части статьи и квалифицирующие признаки пока не сообщаются, поэтому грозящее им в случае обвинительного приговора суда наказание может варьироваться от 5 до 15 лет по первой статье и от 4 до 10 по второй.
В любом случае следствию предстоит установить все обстоятельства обоих дел и затем передать их в суд для рассмотрения по существу.
Во вторник поздно вечером в соцсетях появилось видео задержания блогера Арега Щепихина на Ярославском вокзале. Люди в штатском погрузили мужчину в багажник Mercedes с мигалками с номерами АМР. В среду министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев сообщил, что мужчина в Москве был не похищен, а задержан сотрудниками правоохранительных органов, которые взаимодействуют с профильными ведомствами столицы, в его отношении МВД по Чечне проводит проверку по факту публичных оскорблений религиозных чувств верующих.
МВД РФ сообщило, что вечером 3 июня столичные полицейские задержали 6 участников событий на Ярославском вокзале, вызвавших общественный резонанс, впоследствии было возбуждено уголовное дело о похищении человека и превышении должностных полномочий. Кроме того, в отношении блогера, "разместившего в соцсетях видеоролики с провокационными заявлениями в отношении жителей Чеченской республики", организована проверка.