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Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ
Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:22:00+03:00
2025-06-05T12:22:00+03:00
2025-06-05T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны."Слаженная совместная боевая работа российских разведывательных подразделений и расчетов центра "Рубикон" привела к полному разрушению блиндажа ВСУ и уничтожению не менее восьми украинских националистов", — заявили в ведомстве.Ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом противника.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html
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Кадры поражения опорного пункта ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон"
Минобороны опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Андрей Белоусов
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ
МО РФ: расчеты "Рубикона" уничтожили блиндаж ВСУ, где укрывались 8 боевиков