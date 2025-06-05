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Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:22 05.06.2025 (обновлено: 12:41 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/blindazh-2021061437.html
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ
Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T12:22:00+03:00
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специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны."Слаженная совместная боевая работа российских разведывательных подразделений и расчетов центра "Рубикон" привела к полному разрушению блиндажа ВСУ и уничтожению не менее восьми украинских националистов", — заявили в ведомстве.Ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом противника.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html
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Кадры поражения опорного пункта ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон"
Минобороны опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон".
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Андрей Белоусов
Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ

МО РФ: расчеты "Рубикона" уничтожили блиндаж ВСУ, где укрывались 8 боевиков

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны.
"Слаженная совместная боевая работа российских разведывательных подразделений и расчетов центра "Рубикон" привела к полному разрушению блиндажа ВСУ и уничтожению не менее восьми украинских националистов", — заявили в ведомстве.
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Минобороны показало кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ в зоне СВО
24 мая, 13:15
Ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом противника.
Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.
Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияАндрей Белоусов
 
 
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