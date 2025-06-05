https://ria.ru/20250605/blindazh-2021061437.html

Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ

Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025

Расчеты центра "Рубикон" уничтожили группу боевиков ВСУ

Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 05.06.2025

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специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Расчеты FPV-дронов центра "Рубикон" уничтожили опорный пункт ВСУ с восемью боевиками, сообщили в Минобороны."Слаженная совместная боевая работа российских разведывательных подразделений и расчетов центра "Рубикон" привела к полному разрушению блиндажа ВСУ и уничтожению не менее восьми украинских националистов", — заявили в ведомстве.Ведомство опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом противника.Центр перспективных беспилотных технологий "Рубикон" сформировали по указанию главы Минобороны Андрея Белоусова в августе 2024 года на базе одного из боевых подразделений беспилотной авиации.Ключевые направления его работы — подготовка инструкторов из числа специалистов БПЛА действующих соединений и воинских частей и обучение операторов для боевой работы в зоне СВО.

https://ria.ru/20250524/minoborony-2018837640.html

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Кадры поражения опорного пункта ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон" Минобороны опубликовало кадры поражения опорного пункта с личным составом ВСУ расчетом FPV-дронов "Рубикон". 2025-06-05T12:22 true PT0M45S

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, андрей белоусов