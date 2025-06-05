https://ria.ru/20250605/bessent-2020986485.html

Бессент обсудил с вице-премьером Украины совместный инвестфонд

Бессент обсудил с вице-премьером Украины совместный инвестфонд - РИА Новости, 05.06.2025

Бессент обсудил с вице-премьером Украины совместный инвестфонд

Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:20:00+03:00

2025-06-05T00:20:00+03:00

2025-06-05T00:20:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции, заявили в минфине. "Министр подчеркнул свое воодушевление относительно функционирования фонда инвестиций и реконструкции США-Украина, а также подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в направлении постоянного и регулярного взаимодействия в этом важном партнерстве", - сообщили в ведомстве. Кроме того, Бессент подтвердил приверженность США обеспечению "прочного и долговечного" мира. Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.

https://ria.ru/20250601/ssha-2020298944.html

https://ria.ru/20250602/ukraina-2020566712.html

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, сша, киев, скотт бессент, верховная рада украины, в мире