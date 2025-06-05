Бессент обсудил с вице-премьером Украины совместный инвестфонд
Бессент обсудил с вице-премьером Украины Свириденко совместный инвестфонд
© AP Photo / Ben CurtisМинистр финансов США Скотт Бессент
© AP Photo / Ben Curtis
Министр финансов США Скотт Бессент. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 июн - РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент на встрече с первым вице-премьером, министром экономики Украины Юлией Свириденко обсудил функционирование американо-украинского фонда инвестиций и реконструкции, заявили в минфине.
"Министр подчеркнул свое воодушевление относительно функционирования фонда инвестиций и реконструкции США-Украина, а также подчеркнул важность сохранения позитивной динамики в направлении постоянного и регулярного взаимодействия в этом важном партнерстве", - сообщили в ведомстве.
Минфин США ранее заявил, что власти в Вашингтоне и Киеве в конце апреля подписали сделку о природных ресурсах Украины. Как сообщала Свириденко, соглашение между Соединенными Штатами и Украиной по недрам предусматривает, что все ресурсы на территории Украины остаются в собственности и под контролем властей в Киеве. По ее словам, Америка сможет делать вклады в инвестиционный фонд, в том числе за счет новой помощи киевскому режиму, например, системами ПВО в рамках подписанного соглашения по минералам. Документ должен был быть ратифицирован Верховной радой. Украинский парламентарий Ярослав Железняк сообщил 8 мая, что Верховная рада поддержала ратификацию соглашения между Вашингтоном и Киевом о полезных ископаемых.
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