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В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:25 05.06.2025 (обновлено: 18:08 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/bespilotniki-2021148780.html
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
Три человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:25:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Три человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозпредприятию. &lt;...&gt; К сожалению, ранены трое работников предприятия", — написал он.Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
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брянская область
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, белгородская область
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ

В Брянской области 3 работника сельхозпредприятия пострадали при атаке БПЛА

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
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ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Три человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозпредприятию. <...> К сожалению, ранены трое работников предприятия", — написал он.
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Путин жестко высказался о терактах ВСУ в Курской и Брянской областях
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Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.
Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьВооруженные силы УкраиныАлександр БогомазРоссияБелгородская область
 
 
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