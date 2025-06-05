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В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ - РИА Новости, 05.06.2025
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
Три человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:25:00+03:00
2025-06-05T17:25:00+03:00
2025-06-05T18:08:00+03:00
происшествия
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
специальная военная операция на украине
россия
белгородская область
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ТУЛА, 5 июн — РИА Новости. Три человека получили ранения после атаки беспилотников ВСУ в селе Демьянки Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе село Демьянки Стародубского муниципального округа. Целенаправленный удар нанесен по сельхозпредприятию. <...> К сожалению, ранены трое работников предприятия", — написал он.Пострадавших доставили в больницу, где им оказали всю необходимую медпомощь.Украинские боевики практически ежедневно пытаются атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России с помощью БПЛА. В Брянской, Курской и Белгородской областях действует режим контртеррористической операции.
https://ria.ru/20250604/bastrykin--2020903989.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, россия, белгородская область
Происшествия, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Специальная военная операция на Украине, Россия, Белгородская область
В Брянской области три человека получили ранения из-за атаки дронов ВСУ
В Брянской области 3 работника сельхозпредприятия пострадали при атаке БПЛА