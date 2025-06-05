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Ассоциацию производителей и разработчиков БАС создали в Самарской области

Ассоциацию производителей и разработчиков БАС создали в Самарской области - РИА Новости, 05.06.2025

Ассоциацию производителей и разработчиков БАС создали в Самарской области

Ассоциация производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС) была создана в Самарской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T17:52:00+03:00

2025-06-05T17:52:00+03:00

2025-06-05T17:52:00+03:00

самарская область

вячеслав федорищев

беспилотные авиационные системы (бас)

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САМАРА, 5 июн - РИА Новости. Ассоциация производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем (БАС) была создана в Самарской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. В четверг на площадке компании "Транспорт будущего" в Тольятти прошло совещание, на котором обсуждалась кооперация организаций из сферы БАС в составе указанной ассоциации. Такая инициатива была выдвинута губернатором Самарской области, председателем комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" Вячеславом Федорищевым в марте этого года на очередном заседании. "Три месяца мы взаимодействовали с отраслью, работали с представителями вузов, индустрии. Научно-производственный центр БАС, "Транспорт будущего" провели большую работу с точки зрения аккумуляции и формирования смыслов: чем должна заниматься ассоциация, чем она будет отличаться от других общественных объединений, которые созданы в нашей стране, и в чем преимущество работы производителей и разработчиков беспилотных систем в создаваемой ассоциации", - сообщил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. Создание ассоциации производителей и разработчиков БАС позволит объединить усилия отрасли на базе компании "Транспорт будущего", отметил вице-губернатор. Замминистра промышленности и торговли РФ Василий Шпак предложил создать на базе такого объединения открытые программные решения по развитию беспилотных технологий. Суть заключается в том, что при согласовании между собой протоколов информационного взаимодействия и аппаратных интерфейсов члены ассоциации получают возможность на специальных условиях повторно использовать решения друг друга. Это позволит сэкономить время и средства. Также Шпак предложил учредить ежегодную национальную премию в области развития беспилотных технологий в сельском хозяйстве. Он отметил, что осенью на ежегодной сельскохозяйственной выставке Самарской области необходимо презентовать инициативу по всей стране на будущий год. "Итогом совещания стало подписание меморандума о создании Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем, а также соглашения о намерениях по развитию отрасли беспилотных авиационных систем между правительством Самарской области и участниками рынка", - говорится в сообщении правительства региона.

https://ria.ru/20250605/bpla-2021102571.html

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самарская область

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самарская область, вячеслав федорищев, беспилотные авиационные системы (бас)