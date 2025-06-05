https://ria.ru/20250605/balitskiy-2021011076.html
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина - РИА Новости, 05.06.2025
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
Пожилая женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Мелитополе, она госпитализирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram–канале. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T07:45:00+03:00
2025-06-05T07:45:00+03:00
2025-06-05T07:51:00+03:00
специальная военная операция на украине
мелитополь
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Пожилая женщина пострадала в результате атаки ВСУ в Мелитополе, она госпитализирована, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram–канале."В результате атаки противника пострадала женщина 1948 года рождения. Осколки дрона разбили окна одной из квартир в Мелитополе. Женщина доставлена в мелитопольскую областную больницу со множественными осколочными ранениями лица стеклом, ей оказывается вся необходимая помощь, угрозы для жизни нет", - написал Балицкий.Он попросил жителей проявить бдительность, не стоять возле окон, так как опасность повторных ударов сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мелитополь, вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, Мелитополь, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий
В Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина
Балицкий: в Мелитополе при атаке ВСУ пострадала женщина