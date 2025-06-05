https://ria.ru/20250605/bajden-2021005507.html

Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми

Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми - РИА Новости, 05.06.2025

Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми

Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T06:16:00+03:00

2025-06-05T06:16:00+03:00

2025-06-05T06:16:00+03:00

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у власти. Ранее президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах. "Позвольте прояснить - я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны", - цитирует телеканал CBS комментарий экс-президента. Ранее 1 июня глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.

https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html

https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, джо байден, дональд трамп