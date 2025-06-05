Рейтинг@Mail.ru
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми - РИА Новости, 05.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:16 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/bajden-2021005507.html
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми - РИА Новости, 05.06.2025
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:16:00+03:00
2025-06-05T06:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
джо байден
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_6de29143bf3c5885d3335a0520665a22.jpg
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у власти. Ранее президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах. "Позвольте прояснить - я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны", - цитирует телеканал CBS комментарий экс-президента. Ранее 1 июня глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html
https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/09/1883089387_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_baf4d1fbaf83689c964b6b0b33db81a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми

Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных об автоподписи нелепыми

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у власти.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
Трампа возмутили новые скандальные подробности о президентстве Байдена
Вчера, 10:21
"Позвольте прояснить - я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны", - цитирует телеканал CBS комментарий экс-президента.
Ранее 1 июня глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
Бывший президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 01.06.2025
В США установили личности людей, подписывавших документы от имени Байдена
1 июня, 18:42
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала