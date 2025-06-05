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Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми - РИА Новости, 05.06.2025
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T06:16:00+03:00
2025-06-05T06:16:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у власти. Ранее президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах. "Позвольте прояснить - я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны", - цитирует телеканал CBS комментарий экс-президента. Ранее 1 июня глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства. Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.
https://ria.ru/20250604/tramp-2020801881.html
https://ria.ru/20250601/ssha-2020321041.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных нелепыми
Байден назвал подозрения в сговоре подчиненных об автоподписи нелепыми
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Экс-президент США Джо Байден в комментарии CBS
назвал "нелепыми" подозрения в сговоре подчиненных для использования его автоподписи в период его нахождения у власти.
Ранее президент США Дональд Трамп поручил юридическому советнику Белого дома и генеральному прокурору расследовать на предмет сговора применение автоподписи бывшего главы государства Джо Байдена в изданных президентских указах.
"Позвольте прояснить - я принимал решения во время своего президентства: о помиловании, указах, законодательстве и прокламациях. Любые предположения, что я этого не делал, нелепы и ложны", - цитирует телеканал CBS комментарий экс-президента.
Ранее 1 июня глава комитета по надзору конгресса США Джеймс Комер заявил, что палата представителей установила четырех человек, которые использовали автоподпись для подписания документов от имени бывшего президента страны Джо Байдена в годы его нахождения у власти, при этом их имена не были названы. В мае Трамп заявил в том, что Байден за время своего нахождения у власти самостоятельно ничего не подписал. Президент США выразил мнение, что при Байдене страной управляли "радикальные левые лунатики", которые имели доступ к автоподписи главы государства.
Байден, будучи старейшим президентом в истории США на момент сложения полномочий, нередко давал своим политическим оппонентам поводы усомниться в его когнитивных способностях, регулярно допуская в публичных выступлениях оговорки и ляпы. Республиканцы использовали это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение способность Байдена эффективно руководить государством. За время на посту он неоднократно спотыкался и падал, путался, испытывал трудности с формулированием мысли.