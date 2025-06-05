https://ria.ru/20250605/avtoprom-2021063855.html

В Минпромторге рассказали о выпуске систем ABS и ESP в России

В Минпромторге рассказали о выпуске систем ABS и ESP в России - РИА Новости, 05.06.2025

В Минпромторге рассказали о выпуске систем ABS и ESP в России

Мощности российских производителей антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем полностью покрывают спрос отечественного автопрома, в 2024 году в... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T12:31:00+03:00

2025-06-05T12:31:00+03:00

2025-06-05T12:31:00+03:00

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россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Мощности российских производителей антиблокировочных (ABS) и противозаносных (ESP) систем полностью покрывают спрос отечественного автопрома, в 2024 году в стране было выпущено более 500 тысяч таких систем, рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах международной конференции "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР). "Созданные мощности с уверенностью позволяют говорить о том, что любой объем наших автомобилей своей продукцией ESP и ABS покроем… Общий объем выпуска в 2024 году составил более 500 тысяч единиц. В 2025 году объемы выпуска будут зависеть от объема производства российских автомобилей. Потому что понятно, что никто ESP и ABS на склад делать не будет. Делать будет ровно столько, сколько закажет автопроизводитель", — сказал Шпак. Он напомнил, что в России выпуск такого рода электронных блоков налажен на площадках НПП "Итэлма" (для легковых и легких коммерческих автомобилей) и "Научно-конструкторского бюро вычислительных систем" (для грузовиков и автобусов). Совокупные мощности "Итэлмы" составляют 859 тысяч систем ABS и ESP в год. Первое производство систем ABS и ESP для легковых автомобилей началось на предприятии "Итэлма" в Костроме в июле 2023 года.

https://ria.ru/20250103/avtozavody-1992387132.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, кострома, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ципр-2025, авто