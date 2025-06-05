https://ria.ru/20250605/avtoprobeg-2021002786.html
В Приморье стартовал автопробег в честь 80-летия Победы
В Приморье стартовал автопробег в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 05.06.2025
В Приморье стартовал автопробег в честь 80-летия Победы
Автопробег "Сила единства" в честь 80-летия Победы стартовал в четверг в Приморье, он объединит 18 городов от Владивостока до Курска, передает корреспондент РИА РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:22:00+03:00
2025-06-05T05:22:00+03:00
2025-06-05T05:22:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
владивосток
курск
уссурийск
80-летие победы в великой отечественной войне
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ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Автопробег "Сила единства" в честь 80-летия Победы стартовал в четверг в Приморье, он объединит 18 городов от Владивостока до Курска, передает корреспондент РИА Новости с места старта пробега. Межрегиональный автопробег "Сила единства" посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацелен на передачу гуманитарной помощи участникам спецоперации, медицинским учреждениям и гражданскому населению, пострадавшему в Курске. "Наша гуманитарная миссия стартует из Владивостока по всей России через 17 регионов и 18 городов. Проделана очень огромная работа по сбору гуманитарного груза", - сообщил перед началом старта пробега председатель Оргкомитета гуманитарного патриотического автопробега Александр Беликов. Три машины отправились из Владивостока в Курск и более 20 автомобилей - до Уссурийска. По планам мероприятия водители автопробега будут присоединяться к колонне в каждом городе. Перед отправкой в дальнюю поездку каждая машина прошла тщательное обслуживание и проверку для обеспечения безопасности участников. "Стандартный комплекс мероприятий технического обслуживания перед дальней дорогой: замена резинотехнических изделий, замена расходных материалов… Расстояние всё-таки внушительное, 10 тысяч километров, автомобили должны проехать безукоризненно", - рассказал ответственный за техническую подготовку машин во Владивостоке Сергей Бабинец РИА Новости. Участники автопробега проедут от Владивостока до Курска через Уссурийск, Хабаровск, Читу, Улан-Удэ, Иркутск, Красноярск, Кемерово, Новосибирск, Омск, Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Казань, Нижний Новгород, Москву, Орёл. В рамках маршрута в указанных городах предусмотрено посещение мест, связанных с воинской славой.
https://ria.ru/20250509/pobeda-2016083741.html
https://ria.ru/20250424/shenyan-2013087459.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владивосток, курск, уссурийск, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Владивосток, Курск, Уссурийск, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Приморье стартовал автопробег в честь 80-летия Победы
Автопробег "Сила единства" объединит 18 городов от Владивостока до Курска
ВЛАДИВОСТОК, 5 июн - РИА Новости. Автопробег "Сила единства" в честь 80-летия Победы стартовал в четверг в Приморье, он объединит 18 городов от Владивостока до Курска, передает корреспондент РИА Новости с места старта пробега.
Межрегиональный автопробег "Сила единства" посвящён 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и нацелен на передачу гуманитарной помощи участникам спецоперации, медицинским учреждениям и гражданскому населению, пострадавшему в Курске.
"Наша гуманитарная миссия стартует из Владивостока по всей России через 17 регионов и 18 городов. Проделана очень огромная работа по сбору гуманитарного груза", - сообщил перед началом старта пробега председатель Оргкомитета гуманитарного патриотического автопробега Александр Беликов.
Три машины отправились из Владивостока в Курск и более 20 автомобилей - до Уссурийска. По планам мероприятия водители автопробега будут присоединяться к колонне в каждом городе.
Перед отправкой в дальнюю поездку каждая машина прошла тщательное обслуживание и проверку для обеспечения безопасности участников.
"Стандартный комплекс мероприятий технического обслуживания перед дальней дорогой: замена резинотехнических изделий, замена расходных материалов… Расстояние всё-таки внушительное, 10 тысяч километров, автомобили должны проехать безукоризненно", - рассказал ответственный за техническую подготовку машин во Владивостоке Сергей Бабинец РИА Новости.
Участники автопробега проедут от Владивостока
до Курска
через Уссурийск
, Хабаровск
, Читу
, Улан-Удэ
, Иркутск
, Красноярск
, Кемерово
, Новосибирск
, Омск
, Тюмень
, Екатеринбург
, Пермь
, Казань
, Нижний Новгород
, Москву
, Орёл
. В рамках маршрута в указанных городах предусмотрено посещение мест, связанных с воинской славой.