В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией
Нестеренко назвал атаку ВСУ на Крымский мост неудачной попыткой сорвать турсезон
Крымский мост. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
Путин рассказал об уникальности Крыма
29 мая, 15:57
"Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
Путин рассказал о характере жителей Крыма
29 мая, 16:10