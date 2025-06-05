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В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией - РИА Новости, 05.06.2025
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10:03 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/ataka-2021033146.html
В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией
В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией - РИА Новости, 05.06.2025
В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией
Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T10:03:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму.Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает."Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости.Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20250529/putin-2019798338.html
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республика крым, россия, украина, владимир путин, оон, госдума рф, в мире, происшествия
Республика Крым, Россия, Украина, Владимир Путин, ООН, Госдума РФ, В мире, Происшествия
В Госдуме назвали украинскую атаку на Крымский мост пиар-акцией

Нестеренко назвал атаку ВСУ на Крымский мост неудачной попыткой сорвать турсезон

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Крымский мост. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко назвал атаку украинских спецслужб на Крымский мост пиар-акцией и неудачной попыткой сорвать туристический сезон в Крыму.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление спецслужб Украины о якобы успешной атаке во вторник, подтвердил, что взрыв у Крымского моста действительно был, повреждений нет, транспортный переход работает.
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"Очередная атака гражданской инфраструктуры носит ярко-выраженный характер пиар-акции. Крымский мост продолжает не давать покоя киевскому режиму. Еще одна неудавшаяся попытка напугать и сорвать грядущий туристический сезон провалилась", - сказал Нестеренко РИА Новости.
Депутат добавил, что пляжи полуострова полностью соответствуют всем нормативам. "В Крыму уже много отдыхающих и, по оценкам экспертов, в этом году полуостров могут посетить на 30% больше чем в прошлом", - подчеркнул Нестеренко.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после государственного переворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает полуостров своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим в этом вопросе. Со своей стороны, российское руководство неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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