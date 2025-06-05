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Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области
Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:42:00+03:00
2025-06-05T00:42:00+03:00
2025-06-05T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников", - написал он.Балицкий отметил, что в настоящий момент атаки отражаются силами ПВО, оперативные службы работают над ликвидацией последствий.
https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области
Балицкий: ВСУ атакуют объекты энергоснабжения Запорожской области