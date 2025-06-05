https://ria.ru/20250605/ataka-2020988089.html

Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области

Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025

Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области

Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 05.06.2025

2025-06-05T00:42:00+03:00

2025-06-05T00:42:00+03:00

2025-06-05T00:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

происшествия

евгений балицкий

запорожская область

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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников", - написал он.Балицкий отметил, что в настоящий момент атаки отражаются силами ПВО, оперативные службы работают над ликвидацией последствий.

https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html

запорожская область

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область