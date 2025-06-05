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Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:42 05.06.2025 (обновлено: 00:47 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/ataka-2020988089.html
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области - РИА Новости, 05.06.2025
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области
Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T00:42:00+03:00
2025-06-05T00:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
происшествия
евгений балицкий
запорожская область
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале."Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников", - написал он.Балицкий отметил, что в настоящий момент атаки отражаются силами ПВО, оперативные службы работают над ликвидацией последствий.
https://ria.ru/20250604/zaes-2020984867.html
запорожская область
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вооруженные силы украины, происшествия, евгений балицкий, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Евгений Балицкий, Запорожская область
Балицкий рассказал об атаке БПЛА на объекты в Запорожской области

Балицкий: ВСУ атакуют объекты энергоснабжения Запорожской области

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Продолжается массированная атака БПЛА ВСУ на объекты энергоснабжения Запорожской области, сбиты более десяти беспилотников, сообщил глава региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
"Продолжается массированная атака БПЛА противника, направленная на объекты энергоснабжения. Сбито более десяти беспилотников", - написал он.
Балицкий отметил, что в настоящий момент атаки отражаются силами ПВО, оперативные службы работают над ликвидацией последствий.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныПроисшествияЕвгений БалицкийЗапорожская область
 
 
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