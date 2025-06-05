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Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей - РИА Новости, 05.06.2025
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Религия
 
17:05 05.06.2025
https://ria.ru/20250605/arseniy-2021141739.html
Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей
Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей - РИА Новости, 05.06.2025
Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей
Днепропетровский апелляционный суд оставил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под... РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T17:05:00+03:00
2025-06-05T17:05:00+03:00
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Днепропетровский апелляционный суд оставил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции, сообщает в четверг лавра. "Заседание Днепровского (Днепропетровского – ред.) апелляционного суда по делу митрополита Святогорского Арсения состоялось 4 июня 2025 года. На слушании были рассмотрены жалобы стороны защиты на решение Славянского горрайонного суда от 23 мая о продлении содержания владыки под стражей до конца июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры. Отмечается, что на суде адвокаты просили изменить меру пресечения, указывая на необоснованность выдвинутого митрополиту обвинения, на его позицию и весомый вклад в духовную и общественную жизнь, а также на плохое состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы. На заседании выступил и сам митрополит Арсений. "В конце концов суд в очередной раз не удовлетворил апелляционные жалобы стороны защиты, оставив решение Славянского горрайонного суда без изменений. Владыка Арсений остаётся в Днепровском СИЗО с 25 апреля 2024 года", - добавили в обители. Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
https://ria.ru/20250601/ukraina-2020292370.html
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вооруженные силы украины, украина, русская православная церковь, в мире
Религия, Вооруженные силы Украины, Украина, Русская православная церковь, В мире
Суд на Украине оставил митрополита Арсения под стражей

Суд на Украине оставил наместника Святогорской лавры УПЦ Арсения под стражей

© Фото : СБУСБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© Фото : СБУ
СБУ в Донецкой области задержала митрополита Святогорской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Днепропетровский апелляционный суд оставил наместника Святогорской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Арсения (Яковенко) под стражей до конца июля, отказав в апелляции, сообщает в четверг лавра.
"Заседание Днепровского (Днепропетровского – ред.) апелляционного суда по делу митрополита Святогорского Арсения состоялось 4 июня 2025 года. На слушании были рассмотрены жалобы стороны защиты на решение Славянского горрайонного суда от 23 мая о продлении содержания владыки под стражей до конца июля", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Святогорской лавры.
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1 июня, 15:25
Отмечается, что на суде адвокаты просили изменить меру пресечения, указывая на необоснованность выдвинутого митрополиту обвинения, на его позицию и весомый вклад в духовную и общественную жизнь, а также на плохое состояние здоровья, которое ухудшается в условиях несвободы. На заседании выступил и сам митрополит Арсений.
"В конце концов суд в очередной раз не удовлетворил апелляционные жалобы стороны защиты, оставив решение Славянского горрайонного суда без изменений. Владыка Арсений остаётся в Днепровском СИЗО с 25 апреля 2024 года", - добавили в обители.
Ранее суд на Украине арестовал митрополита Арсения на 60 суток без альтернативы внесения залога. Служба безопасности Украины заявила, что завела уголовное дело против него по статье "распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ", ему грозит до восьми лет лишения свободы. Русская православная церковь (РПЦ) призвала международные правозащитные организации зафиксировать задержание наместника Святогорской лавры как очередное нарушение прав украинских верующих. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал "очередной карательной мерой" Киева арест митрополита Арсения. Участники международного правозащитного альянса "Церковь против ксенофобии и дискриминации" также призвали немедленно освободить митрополита.
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