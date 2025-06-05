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США понимают, что Арктика не останется без России, считает эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
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15:12 05.06.2025 (обновлено: 15:13 05.06.2025)
https://ria.ru/20250605/arktika-2021108953.html
США понимают, что Арктика не останется без России, считает эксперт
США понимают, что Арктика не останется без России, считает эксперт - РИА Новости, 05.06.2025
США понимают, что Арктика не останется без России, считает эксперт
США понимают, что Арктика без российского присутствия не останется, и считают, что было бы неплохо разделить этот регион, выразила мнение в беседе с РИА Новости РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T15:12:00+03:00
2025-06-05T15:13:00+03:00
сша
гренландия
россия
дональд трамп
wti (нефть)
в мире
арктика
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США понимают, что Арктика без российского присутствия не останется, и считают, что было бы неплохо разделить этот регион, выразила мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник отдела в ИСКРАН Лариса Чувахина. "Американцы же тоже понимают, они люди реальные, что без России Арктики просто не может быть. Мне кажется, что точка зрения здесь такая, что неплохо было бы поделить просто-напросто. Вот она где-то как-то у них витает в голове. У нас - нет, у нас - свои позиции: мы свое никогда не отдадим, это наше", - сказала агентству Чувахина. Эксперт обратила внимание, что в настоящее время интересы США в том регионе нацелены на Гренландию, и это выверенная позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. "Дело в том, что их интересует тот регион прежде всего потому, что они прекрасно понимают, что им не выйти на Северный морской путь, но они понимают, что совместные научные исследования (с Россией - ред.) можно проводить", - уточнила Чувахина. Кроме того, главный научный сотрудник напомнила, что Россия располагает качественной нефтью в Карском море. "Марка Arco - это тяжелая нефть, по показателям лучше, чем Eurals. а марка Novy port - это легкая нефть и по показателям, приближающимся к WTI (West Texas Intermediate - ред.). Конечно, их (США - ред.) это интересует", - отметила Чувахина. По мнению эксперта, США заинтересованы в получении российской тяжелой нефти, так как она качественнее канадской, которую они импортируют. "Сейчас политически он (Трамп - ред.) смотрит туда: его интересует и Гренландия, и Канада, и так далее, но экономически интересы, конечно, есть, и поговорить есть о чем", - заключила Чувахина. В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент США, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории 28 марта, сказал, что остров нужен Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Америке для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
https://ria.ru/20250529/lavrov-2019798696.html
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сша
гренландия
россия
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сша, гренландия, россия, дональд трамп, wti (нефть), в мире, арктика
США, Гренландия, Россия, Дональд Трамп, WTI (нефть), В мире, Арктика
США понимают, что Арктика не останется без России, считает эксперт

Чувахина: США понимают, что Арктика не может остаться без присутствия России

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкДрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике
Дрейфующий ледовый лагерь Барнео в Арктике - РИА Новости, 1920, 05.06.2025
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Дрейфующий ледовый лагерь "Барнео" в Арктике. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. США понимают, что Арктика без российского присутствия не останется, и считают, что было бы неплохо разделить этот регион, выразила мнение в беседе с РИА Новости главный научный сотрудник отдела в ИСКРАН Лариса Чувахина.
"Американцы же тоже понимают, они люди реальные, что без России Арктики просто не может быть. Мне кажется, что точка зрения здесь такая, что неплохо было бы поделить просто-напросто. Вот она где-то как-то у них витает в голове. У нас - нет, у нас - свои позиции: мы свое никогда не отдадим, это наше", - сказала агентству Чувахина.
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Эксперт обратила внимание, что в настоящее время интересы США в том регионе нацелены на Гренландию, и это выверенная позиция президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.
"Дело в том, что их интересует тот регион прежде всего потому, что они прекрасно понимают, что им не выйти на Северный морской путь, но они понимают, что совместные научные исследования (с Россией - ред.) можно проводить", - уточнила Чувахина.
Кроме того, главный научный сотрудник напомнила, что Россия располагает качественной нефтью в Карском море.
"Марка Arco - это тяжелая нефть, по показателям лучше, чем Eurals. а марка Novy port - это легкая нефть и по показателям, приближающимся к WTI (West Texas Intermediate - ред.). Конечно, их (США - ред.) это интересует", - отметила Чувахина.
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По мнению эксперта, США заинтересованы в получении российской тяжелой нефти, так как она качественнее канадской, которую они импортируют.
"Сейчас политически он (Трамп - ред.) смотрит туда: его интересует и Гренландия, и Канада, и так далее, но экономически интересы, конечно, есть, и поговорить есть о чем", - заключила Чувахина.
В марте Трамп заявил, что Гренландия "так или иначе" окажется под контролем США, и пообещал жителям острова богатство, если они присоединятся к Соединенным Штатам. Президент США, комментируя перспективу присоединения Гренландии к американской территории 28 марта, сказал, что остров нужен Штатам с точки зрения безопасности, и выбор здесь отсутствует. Американский лидер также отметил, что принадлежащий Дании остров необходим Америке для обеспечения международной безопасности, указав на риски со стороны Китая и России.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики.
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СШАГренландияРоссияДональд ТрампWTI (нефть)В миреАрктика
 
 
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