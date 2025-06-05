https://ria.ru/20250605/argentina-2021003192.html
В Аргентине после протестов проголосовали за увеличение пенсий
В Аргентине после протестов проголосовали за увеличение пенсий - РИА Новости, 05.06.2025
В Аргентине после протестов проголосовали за увеличение пенсий
Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента. РИА Новости, 05.06.2025
2025-06-05T05:27:00+03:00
2025-06-05T05:27:00+03:00
2025-06-05T11:55:00+03:00
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БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента. Каждую среду в центре Буэнос-Айреса на протяжении длительного времени собираются пенсионеры и поддерживающие их граждане, требуя лучших условий жизни и увеличения пособий для пожилых людей. "При 142 голосах "за", 67 "против" и "19" воздержавшихся одобряется... увеличение пенсий", - говорится в сообщении парламента в X. Речь идёт об индексации на 7,2%, что повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Данная инициатива теперь поступит на рассмотрение сената Аргентины. Вместе с тем президент Аргентины Хавьер Милей уже предупредил, что наложит вето на законопроект, если тот будет поддержан верхней палатой парламента. "Надеемся, что сенаторы не поддержат эту популистскую демагогию, но в любом случае наше обязательство не пропустить то, что угрожает бездефицитному бюджету", - написал президент в X. В сентябре 2024 года Милей уже наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожал дестабилизировать бюджет страны.
https://ria.ru/20250313/buenos-ajres-2004656378.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), хавьер милей
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Хавьер Милей
В Аргентине после протестов проголосовали за увеличение пенсий
Парламент Аргентины проголосовал за увеличение пенсий на фоне протестов
БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Аргентины на фоне протестов, длящихся не один месяц, проголосовали за увеличение пенсий, следует из решения нижней палаты парламента.
Каждую среду в центре Буэнос-Айреса на протяжении длительного времени собираются пенсионеры и поддерживающие их граждане, требуя лучших условий жизни и увеличения пособий для пожилых людей.
"При 142 голосах "за", 67 "против" и "19" воздержавшихся одобряется... увеличение пенсий", - говорится в сообщении парламента в X.
Речь идёт об индексации на 7,2%, что повлечет за собой дополнительные расходы бюджета. Данная инициатива теперь поступит на рассмотрение сената Аргентины.
Вместе с тем президент Аргентины Хавьер Милей уже предупредил, что наложит вето на законопроект, если тот будет поддержан верхней палатой парламента.
"Надеемся, что сенаторы не поддержат эту популистскую демагогию, но в любом случае наше обязательство не пропустить то, что угрожает бездефицитному бюджету", - написал президент в X.
В сентябре 2024 года Милей уже наложил вето на законопроект по увеличению пенсий, который, по его словам, угрожал дестабилизировать бюджет страны.